En varslet krise for demokratiet

Det er uvirkelig å se bildene fra Washington D.C. En folkemengde som bryter seg inn for å stoppe demokrati i praksis. Sikkerhetsvakter som inne fra lovforsamlingen peker ladde våpen mot demonstranter som forsøker å bryte opp dørene. Et Senat okkupert av folk i ulvekostymer. Mennesker som blir skutt inne i det som en gang var demokratiets høyborg.

Det hele er så uvirkelig at det er vanskelig å ta innover seg. For oss som er glade i USA er situasjonen ekstra vond. Men det er ikke overraskende at vi har endt opp her, langt derifra. Nattens hendelser er en varslet katastrofe for det amerikanske demokratiet.

– Dyttet USA mot kanten

I løpet det siste året har væpnede demonstranter tatt seg inn i flere delstatskongresser, blant annet i Kentucky. Portforbud har bortimot vært dagligdags i byer som Portland. Opptøyer og vold er blitt en del av det hyperpolariserte USA.

KOSTYMEKLEDD: Flere av Trump-tilhengerne som inntok Kongressen var utkledde. Foto: Win Mcnamee

Trump er langt fra den eneste som bærer ansvaret for å ha delt landet. Men det er han som har dyttet USA mot kanten de siste fire årene, og nå tilsynelatende over den kanten. Det er en prosess som har pågått fra dag én av presidentperioden. Løgn for løgn har republikanske politikere tillatt Trump å bryte ned grensene i det amerikanske demokratiet, til de nå nærmest ikke lenger eksisterer.

Vi vet at de ikke finnes fordi Trump har fått lov til å gjennomføre et uverdig og hensynsløst angrep på det amerikanske valgsystemet i flere måneder, uten at partifeller med reell maktinnflytelse har løftet en finger for å stoppe ham. Først når den aggressive mobben bokstavelig talt sto på døra, trakk republikanske opportunister som Texas-senatoren Ted Cruz seg. Kun noen få timer etter at den samme Cruz hadde sendt en e-post til sine tilhengere der han tigget om penger som en leder i kampen om å få omgjort valget.

Først om fremst Trumps ansvar

Cruz er en av mange som de siste årene har forsøkt å posisjonere seg for å arve partiet etter Trump. Etter i kveld håper jeg mange av hans likesinnede spør seg selv om det er noe å arve. For i likhet med de fleste andre som har latt seg lede av Donald Trump gjennom årenes gang, sitter Cruz igjen som en taper. Sammen med sine republikanske kolleger i Senatet vil han nå befinne seg i mindretallet, etter at demokratene overraskende vant begge spesialvalgene i Georgia.

Det er imidlertid først og fremst Donald Trump som har ansvaret for det som skjedde i Washington. Det er Trump som bærer skyld for at en stor del av USAs velgere ikke lenger har tillit til media, valgsystemet, eller selv egne partifeller i Det republikanske partiet - de prinsipielle og skikkelige folkene i delstatspartiene som har stått opp mot presidenten den siste tiden.

Ikke lenger verdig

Først flere timer etter at Trump-tilhengere hadde stormet kongressbygningen, og etter at Joe Biden hadde oppfordret ham til det, fant presidenten tid til å sende ut en videomelding der han ba folk om å dra hjem. Budskapet falt riktignok litt gjennom ved at det meste av videoen handlet om at Trump sa at han egentlig vant i et valgskred og at valget ble stjålet fra ham. Men la gå, han trakk seg i hvert fall fra å oppfordre til et åpenbart kupp. Det er da noe.

Hvorvidt Trump bør få lov til å sitte perioden ut perioden, bør nå bli et tema. For slik konspirasjonsteoretikeren fra Manhattan har oppført seg i dag, er han ikke lenger verdig å okkupere Det hvite hus. Og uansett hvor mange ganger han selv proklamerer hvor godt han har fungert i jobben som president, vil det stå noe annet i historiebøkene: «en av USAs verste presidenter noensinne».