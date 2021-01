Slik reagerer verden: – Bør erklære ham gal

Statsledere og internasjonale ledere verden over reagerer med sjokk og vantro etter opptøyene i den amerikanske hovedstaden.

Både nåværende og tidligere statsledere reagerer med sjokk og vantro etter stormingen av den amerikanske Kongressen onsdag, da Trump-tilhengere tok seg inn for å demonstrere mot den formelle godkjenningen av Joe Biden som landets president.

– Det er skammelige scener i den amerikanske Kongressen. USA står for demokrati verden over, og det er nå kjempeviktig at det er en fredelig og skikkelig maktoverføring, uttaler statsminister i Storbritannia, Boris Johnson.

Den irske regjeringssjefen Micheál Martin uttaler seg i lignende ordelag.

– Det irske folk har en dyp kobling med USA gjennom mange generasjoner. Jeg vet at mange som meg ser på scenene som utspiller seg i Washington D.C. med stor bekymring, sier han.

Reagerer med vantro

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas, Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian, Australias statsminister Scott Morrison og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon kritiserer også opptøyene.

– Det er et helt og holdent grusomt angrep på demokratiet, sier Sturgeoen.

Tidligere utenriksminister i Polen, Radek Sikorski, som leder EU-USA-delegasjonen i EU, går enda hardere ut, og legger skylden direkte på USAs sittende president Donald Trump, som fortsatt ikke har erkjent Biden som valgvinner.

– Bør erklære han gal

– USAs regjering bør umiddelbart, ved å bruke det 25. grunnlovstillegget, erklære Donald Trump gal og fjerne han som president, skriver han, ifølge The Guardian.

Også generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, har uttalt seg om opptøyene.

– Sjokkerende scener i Washington DC. Utfallet av dette demokratiske valget må bli respektert, skriver han på Twitter.

Men ikke alle fordømmer scenen i USA, blant annet den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro.

– Jeg har fulgt med på alt i dag. Du vet jeg er koblet til Trump, ikke sant? Så du vet svaret mitt, uttalte han onsdag, skriver The Guardian.