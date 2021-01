Myrhol-svaret fikk Sagosen til å bryte inn

Se Danmark mot Norge på TV 2 Sport 2 og Sumo torsdag fra kl. 20.00.



– Det er strålende. Det er hyggelig å se gutta igjen, og det er morsomt å spille med så gode håndballspillere, sier Bjarte Myrhol til TV 2.

Kapteinen storkoser seg tilbake på landslaget etter de mange skadeproblemene.

– Det er enorm kvalitet på alle posisjoner. Når vi spiller to lag på trening, kan du se hvor mye kvalitet det er i laget. Det ser lovende ut, sier Myrhol.

Men selv har han vært usikker til mesterskapet i Egypt, for han har fortsatt ikke vært tilbake i kamp for Skjern etter skulderoperasjonen i fjor høst.

– Hvordan er formen din, Bjarte? Hvordan føles kroppen?

– Den er litt mer usikker, svarer landslagskapteinen.

Svaret er imidlertid ikke godt nok for Sagosen.

– Slutt å snakke deg ned nå. Du har vært på tre treninger, og det ser veldig bra ut, sier Sagosen – til latter fra Myrhol.

– Jeg kan bekrefte at det ser veldig bra ut, legger Kiel-stjernen til.

Melder seg kampklar

Myrhol melder seg imidlertid kampklar med VM-åpningen mot Frankrike torsdag 14. januar bare noen dager unna.

– Det er ufattelig deilig. Etterlengtet og deilig. Så hver gang jeg tar på meg håndballskoene, smiler jeg fra øre til øre, så jeg har ordentlig kost meg på håndballtrening, sier Myrhol med et bredt smil.

– Det kan vi bekrefte, følger Sagosen opp.

Landslagssjef Christian Berge liker det han ser fra Myrhol.

– Det så veldig bra ut fra første gang han var med å spille, og så har det egentlig bare vært stigning i bevegelsene og intuisjonen på linje sammen med de andre. De to-og-to-avtalene begynner å sitte, sier landslagssjefen.

– Det er fint å ha ham tilbake. Ikke bare på banen, men også av banen. Han er en som bidrar mye i gruppen, og det liker jeg veldig godt, sier Berge.

Danmark i oppkjøringen

Håndballgutta er for tiden i Flensburg for forberedelser til VM. Den første oppkjøringskampen kommer mot Danmark torsdag kveld.

– Kampene er de eneste vi har å jobbe med, så vi må gjøre det så godt vi kan. Vi kommer helt sikkert til å prøve forskjellige ting, så det er ikke kun resultatet vi går for, men det er alltid litt ekstra kamp mot Danmark. Vi har vel litt å revansjere også, så det gleder vi oss til, sier Bjarte Myrhol.

– Vi har ikke spilt mot reell motstand på ett år. Italia-kampen kan med all respekt ikke tas med. For oss blir det å prøve ut nye spill, og jeg tror vi skal kjenne litt på det å spille mot en ordentlig motstander sammen. Å spille mot de beste nasjonene er veldig viktig for matchingen inn i mesterskapet, så vi ikke går rett inn til Frankrike på motsatt banehalvdel, sier Sagosen.

Berge mener Danmark-kampen må brukes fornuftig, men samtidig er han opptatt av at Frankrike ikke må få for mye informasjon før VM-åpningen.

– Det er mange spillere som skal i aksjon. Vi har også noen nye spillere som presterer veldig bra på trening og er tiltenkt en rolle i kamp, så vi kommer nok til å rullere ganske mye for belastningen. Vi hadde tre som spilte Final 4 i romjulen og som har hatt tøff belastning. Det var også runde i Bundesliga i romjulen, så vi må passe på belastningen, sier Berge.

Norge møter Danmark i en ny TV 2-sendt oppkjøringskamp lørdag kveld.