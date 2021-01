Solberg: – Trump har ansvaret for å stoppe dette

Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier onsdag kveld at det som skjer i Washington er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet.

Onsdag kveld er det opptøyer var Kongressbygningen i Washington. Onsdag skulle valgresultatet godkjennes her.

Statsminister Erna Solberg fordømmer også opptøyene som finner sted i Washington. På twitter skriver hun at Trump må holdes ansvarlig.

«Det vi nå ser fra Washington er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet i USA. President Trump har ansvaret for å stoppe dette. Skremmende bilder, og utrolig at dette er USA.»

– Det som nå utspiller seg i Washington er dypt opprørende og alvorlig, det er et helt uakseptabelt angrep på demokratiet, sier Søreide.

Hun understreker at Donald Trump nå har et særlig ansvar.

– President Trump har et særlig ansvar for å sørge for at situasjonen kommer under kontroll, sier hun.

Utenriksdepartementet skriver på sin Twitter-konto at det er svært viktig at Kongressen må få gjennomføre de oppganvene grunnloven pålegger dem.

– Det er helt grunnleggende i et demokrati at den tapende part erkjenner valgnederlag, sier Søreide.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er sjokkert.

– Det er sjokkerende bilder vi får se nå, og dette er svært ødeleggende for USA. Det er et alvorlig angrep på demokratiet. Dette er Donald Trumps ettermæle, han har nettopp oppfordret sine følgere til å kjempe for å bevare hans interesser, også skjer dette rett etterpå, sier Støre til TV 2.

Han understreker at Kongressbygningen er en av verdens best bevoktede.

– Dette er slutten på en presidentperiode med en president som er svært splittende og som har hatt en svært splittende retorikk, sier Støre, og understreker at han er sikker på at det demokratiet som vil seire i USA.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg reagerer onsdag.

– Sjokkerende scener i Washington D.C. Utfallet av dette demokratiske valget må respekteres, skriver Stoltenberg på Twitter.