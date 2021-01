Mener Trump må etterforskes: – Dette har han oppfordret til

TV 2s USA-eksperter mener det er som nå skjer i Washington var en varslet katastrofe. Og at det må få konsekvenser for Trump.

– Dette er en veldig krevende situasjon, sier TV 2s USA-ekspert Hans Olav Lahlum.

Da godkjenningen av resultatet fra presidentvalget hadde begynt, brøt Trump-tilhengere sperringene utenfor Kongress-bygningen. De kom seg helt inn i bygget, og visepresident Mike Pence måtte evakueres til et trygt sted.

– Det er vanskelig å finne ord for det vi ser nå. Man blir målløs, det er vanskelig å tro det man ser. Det har vært demonstrasjoner i Washington før, men de har jo ikke brutt seg inn i Kongressen før. Jeg må si jeg blir litt oppgitt, sier USA-kommentator Thor Steinhovden.

– Jeg blir opprørt og lei meg over det som nå skjer. Dette kan vi aldri omgjøre. Dette gjør noe med demokratiet i USA, sier han.

– Må stilles til ansvar

Senatorene holdes onsdag kveld i lockdown inne i bygget.

– Det er kun en måte å komme seg ut av dette, og det er ved å stille Trump ansvarlig for dette. Han må etterforskes for dette, for å se på hvilket ansvar han har. Han har satt i gang dette, sier Eirik Bergesen.

Trump har blant annet skrevet på Twitter at «Vi sees i Washington 6. januar», og han har kommet med gjentatte oppfordringer til å kjempe mot et valgresultat han mener er falskt.

– Han er den personen med mest makt i hele verden, og dette er konsekvensene av hans ord, hans handlinger. Spørsmålet nå er om han kan bli sittende de to neste ukene, sier Bergsen.



Også USA-ekspert Hilmar Mjelde mener Trump forsømmer seg som president onsdag.



– Noe av det viktigste han forplikter seg til når han blir tatt i ed, er å beskytte demokratiet. Nå er det amerikanske demokratiet under angrep. Akkurat nå er USA uten president, sier han til TV 2.

Hvite nasjonalister

Bergesen mener Demokratene nå kommer til å fremme et forslag om å få Trump fjernet som president de siste ukene, og at de kan bruke grunnlovstillegget om at den sittende presidenten må være skikket til embetet.

– Nå er de i gang med å bidra til dette kupp-forsøket, og det er det man får når man leker med denne typen krefter, sier Bergesen.

Lahlum er usikker på om de rekker en riksrettssak på to uker.

– Men det er klart at dette er svært krevende, sier han.

En annen ting som trekkes fram som spesielt, er at mange av de som nå er i aksjon i Washington skal være hvite nasjonalister.

– Det er uvanlig at en sittende president støtter denne siden, og vi kan nå se hvor galt dette går, sier Hilde Restad, TV2s USA-kommentator og førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole.

Hun sier det er skuffende på USAs vegne.

– Det var optimisme i USA da Barack Obama ble valgt til president. Nå er vi tilbake til hvite menn som forsøker å ta makta, sier Reistad.

Lahlum sier det er sjokkerende det som skjer i USA.

– Det burde kanskje ikke vært så overraskende, for dette har vært en kruttønne lenge, sier han.