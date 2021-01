Finaledrømmen knust nok en gang for Solskjær

Manchester United-Manchester City 0-2

Forrige sesong snublet kristiansunderens lag i nest siste hinder i ligacupen, FA-cupen og Europaligaen.

Heller ikke på fjerde forsøk skulle det skje for Ole Gunnar Solskjær og de røde djevlene. Det sørget John Stones og Fernandinho for. Begge etter dødball.

– Hva er det Manchester United mangler i avgjørende kamper – både i semifinaler og Champions League?

– Når man kommer så langt, spiller man mot bedre lag og det handler om kvalitet. Noen kvelder handler det om marginer. I kveld slapp vi inn to dødballmål, som var veldig skuffende, sier Solskjær til TV 2.

Ole Gunnar Solskjær trakk det korteste strået mot byrivalen. Foto: Peter Powell

– Det er ikke en mental ting, men vi må bli bedre. Det er svaret. Jeg er ikke sikker på om det er noe med det mentale. Det handler om trening, vaner og lidenskap, fortsetter han.

– Bedre enn i fjor

Han erkjenner at laget hans ikke hadde nok til å slå byrivalen. Som i fjor var det de lyseblå som stod i veien i semifinalen.

– Det er flere ting vi kan se på som gjør det. Men det lille ekstra som vi trenger mot de beste lagene, var ikke til stede i dag, konstaterer United-manageren i et intervju med Viasat.

– Det er der vi er akkurat nå. Vi er oppi der, men ikke riktig gode nok. Vi er blitt et mye bedre lag. Det er en mye bedre versjon av United enn semifinalen i fjor, men likevel ikke godt nok ennå. Det er et viktig ord her. Ennå. Vi er på vei. De store kampene, mot de beste lagene, må vi bli bedre i, slår kristiansunderen fast.

Dediserer seieren til legende

Pep Guardiola dediserer seieren til den avdøde Manchester City-legenden Colin Bell (74). Bell gikk bort denne uken etter et kort tids sykeleie.

– Denne er for Colin Bell og hans familie. Han bidro til å bygge noe spesielt i denne klubben. Det er en utrolig seier for oss å slå United, og den var for ham, sier City-manageren til Sky Sports.

Slik hedret City-stjernene Colin Bell før kampen. Foto: Peter Powell

Plutselig ser det litt lysere ut for de lysere ut for de lyseblå etter en noe tung sesongstart. Med seier i hengekampene vil de minst snuse på tabelltoppen i Premier League i tillegg.

– Det handler om stabilitet. Vi hadde ikke en ordentlig sesongoppkjøring, og derfor trenger vi litt tid. Men jeg tror vi er der allerede, sier Guardiola.

Pep Guardiola strålte etter å ha ledet Manchester City til deres fjerde strake ligacupfinale. Foto: Peter Powell

Intens start

Derbyet på Old Trafford startet i et forrykende tempo.

Manchester United fikk et mål annullert for offside. Så scoret Ilkay Gündogan, men også City-spilleren var i offside. Deretter ble et Bruno Fernandes-skudd med retning krysset reddet, før Kevin De Bruyne banket ballen i stolpen.

Så trillet Phil Foden ballen mellom beina på Dean Henderson. Men heller ikke han var på riktig side av offsidelinjen.

Alt skjedde innen det var spilt 24 minutter. Kampen fortsatte å bølge frem og tilbake. City hadde mest ball, United satset på kontringer.

Til tross for høyt tempo, stod det 0-0 til pause.

Stones og Fernandinho scoret

De lyseblå fikk en pangstart på andre omgang. Phil Foden svingte ballen inn i feltet. United-forsvarernes forsøk på å klarere var forgjeves. Da gikk ballen til John Stones på bakerste stolpe.

City-stopperen satte hoften til og fikk ballen i mål. Det var Stones' første mål siden november 2017.

Ti minutter før full tid punkterte Fernandinho kampen. Den brasilianske veteranen lurte utenfor feltet under et hjørnespark. Ballen landet hos ham, og fra rundt 20 meter sendte han en markkryper i hjørnet.

Det er fjerde sesong på rad at Manchester City blir å se i ligacupfinalen. Stones er klar på at hans lag tar ligacupen like seriøst som alle andre turneringer.

– Vi tar stolthet i det. Å være i enda en finale, for fjerde år på rad, er en stor prestasjon. Det er en spesiell følelse. Spesielt i et derby, sier stopperen til Viasat.

PS! Finalen er flyttet fra 28. februar til 25. april. Håpet er at man skal kunne spille foran flere tilskuere da.