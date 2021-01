Full lockdown i Capitol Hill – flere personer er meldt skadd

Saken oppdateres.

Flere hundre Trump-tilhengere brøt seg gjennom metallbarrikader og løp forbi sikkerhetsvakter mot Capitol Hill onsdag kveld.

#BREAKING Washington mayor sets 6:00 pm curfew amid election protest chaos pic.twitter.com/du5cQuaG0k — AFP News Agency (@AFP) January 6, 2021

Like etter meldte Reuters at Kongressen er i full lockdown etter at demonstranter har tatt seg inn i bygningen.

Tungt bevæpnet politiet iført gassmasker tar seg inn i bygningen like etter klokken 15 lokal tid, viser video fra stedet.

VÅPENDRAMA: Her sikter sikkerhetsvakter mot demonstranter. Foto: Scott Applewhite

Kvinne kritisk skadd

Dramatiske bilder viser at sikkerhetsvakter sikter mot demonstranter med våpen inne i Kongressen.

Situasjonen er svært uoversiktlig på stedet og det kommer stadig nye meldinger om skadde personer.

En kvinne er kritisk skadd etter å ha blitt skutt i brystet, melder to ikke navngitte kilder til CNN.

Minst fem personer er fraktet til sykehus, melder NBC News på Twitter.

Flere politifolk er også skadd og minst én av dem er fraktet til sykehus, rapporterer CNN.

I tillegg har flere politifolk fått helsetilsyn etter å ha blitt sprayet med pepperspray.

Michael Del Moro, som er journalist i MSNBC, har delt et bilde som viser en person på båre.

– Vedkommende fremstår som alvorlig skadet, skriver Del Moro på Twitter.

GJEMMER SEG: Her gjemmer folk seg mens demonstranter prøver å bryte seg inn i House Chamber i Capitol Hill. Foto: Andrew Harnik / AFP

Gjemmer seg

Samtidig som demonstrantene har stormet store deler av Capitol Hill, gjemmer flere personer seg i rom som er avsperret.

– Jeg er i House Chambers. Vi har fått beskjed om å ligge ned på gulvet og å ta på oss gassmasker, skriver Dan Kildee på Twitter.

– Sikkerhetsvakter og politi har våpnene klare mens demonstranter banker på døren, skriver han videre.

Det er voldsomme protester utenfor Capitoll Hill. Foto: Julio Cortez / AP

Trump-demonstranter har stormet Capitol Hill. Foto: Samuel Corum

Setter inn nasjonalgarden



The Washington Post sin reporter, Dan Lamothe, skriver på twitter at han får opplyst av kilder i Forsvarsdepartementet at hele nasjonalgarden i Washington D.C. settes inn for å få kontroll på opprøret ved Kongressbygningen. Ifølge Lamothe er det snakk om totalt 1100.

Det hvite hus bekrefter til AFP at forsterkningene er kalt inn.

Ifølge The New York Times har også 200 Virginia State Troopers blitt kalt til stedet.

– Dette er et kuppforsøk, tvitrer kongressmedlem Adam Kinzinger.

I tillegg til det som foregår inne i Kongressen, er det voldsomme sammenstøt utenfor. Foto: Joseph Prezioso

Evakuerte Kongressen

Midt i diskusjonen om valgresultatet i Arizona i Kongressen, ble det uorden i salen. Sikkerhetspersonell gikk til og fra, og flere forlot rommet. Deretter ble videostrømmen fra stedet avbrutt.

Visepresident Mike Pence, som etter planen formelt skal godkjenne valgresultatet i kveld, ble eskortert bort, melder CNBC.

Ifølge AFP har Senatet måttet be om en nød-pause fra US House, mens stadig flere demonstranter tar seg inn.

Journalist Igor Bobic fra Huffington Post har lagt ut bilder av en demonstrant som står på talerstolen der Pence stod for kort tid siden.

Borgermesteren Muriel Bowser i Washington nedlegger portforbud fra klokken 18 lokal tid for å stanse de voldsomme sammenstøtene, melder AFP.

AVBRØT KONGRESSEN: Demonstranter har stormet Capitol Hill.

Her står en demonstrant på talerstolen der visepresident Mike Pence stod tidligere i ferd med å godkjenne valgresultatet.

Flere arrestert

Det er også kaos i gatene med store folkemengder som har sirklet seg rundt Capitol Hill. Det er blitt meldt om bruk av tåregass og sjokkgranater.

Minst ti personer tilknyttet demonstrasjonen har blitt arrestert.

Ifølge WP ble opptøyene ledet av medlemmer fra Proud Boys, som løp gjennom folkemengdene hisset opp stemningen.

En video på Twitter , lagt ut av en Washington Post-journalist, viser mange personer som beveger seg forbi barrikadene mens det blir ropt «USA, USA».

Tusenvis av personer har møtt opp for å vise støtte til president Donald Trump og protestere mot valgresultatet. Under en tale foran Det hvite hus sa Trump at han aldri vil gi seg eller erklære valgnederlag.