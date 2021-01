Pence: Kan ikke stanse Bidens valgseier

SISTE: Godkjeningen av valget har tatt pause midlertidig, på grunn av sikkerhetsproblematikk ved bygget. Det er opptøyer utenfor Kongressen onsdag kveld.

Ifølge en rekke nyhetskilder skal visepresident Mike Pence ha blitt eskortert ut av bygget.

Vil vare lenge

Seansen startet klokka 19 norsk tid, men ventes å pågå i mange timer.

Pence sa i en uttalelse gjengitt av CNN onsdag ettermiddag at han vil telle opp og godkjenne valgmannsstemmene når Kongressen gjør det.

Det betyr at at han ikke kommer til å blokkere den formelle godkjenningen av Biden, slik president Donald Trump ønsket.

Presidenten har lagt hardt press på Pence om å nekte å godkjenne Bidens seier.

– Vil gjøre min plikt

I uttalelsen skriver han at han ikke har makt til å overstyre stemmene fra valgkollegiet.

– Jeg vil gjøre min plikt for at vi skal åpne godkjenningene fra valgmennene fra flere stater, at vi hører på innvendinger fra senatorer og representanter, og at vi teller stemmene fra valgmannskollegiet på president og visepresident på en måte som er i samsvar med vår grunnlov, lover og historie, sier han.

Joe Biden fikk 306 valgmannsstemmer, mens Trump fikk 232.

Kan ta to timer per delstat

Delstatene skal godkjennes en etter en alfabetisk.

De to første delstatene, Alabama og Alaska, ble godkjent i løpet av noen minutter.

I delstaten Arizona var det flere medlemmer av Representantenes hus og en senator som ikke ville godta resultatet.

Dermed ble prosessen stoppet for at Representantenes hus og Senatet skal kunne holde debatt om godkjennelsen.

For hver delstat kan det ta opptil to timer med debatt.