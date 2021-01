Elabdellaoui etter ulykken: – Jeg kommer sterkere tilbake

Omar Elabdellaoui havnet på sykehus med ambulanse etter en ulykke med fyrverkeri ved deres hjem i Istanbul på nyttårsaften.

Nå har den norske landslagsbacken delt et innlegg på Instagram. Det er første gang han selv kommer med en offentlig oppdatering etter ulykken.

– Jeg skulle bare ha det hyggelig med mine barn og kone da ulykken skjedde. Jeg vet at dere kan ha vært bekymret for meg, men noen ganger setter Gud oss på prøve. Jeg tror jeg vil bestå denne testen, takket være deres bønner, skriver 29-åringen.

– Jeg blir bedre. Jeg får utmerket og profesjonell behandling fra det medisinske teamet mitt, og jeg gjør fremgang hver dag. Vi står fortsatt overfor noen utfordringer, men jeg kommer sterkere tilbake. Det lover jeg. Fortsett å ha meg i tankene og bønnene dine, fortsetter Elabdellaoui.

Teksten, som er delt sammen med et bilde der han leier sine to barn på gaten med ryggen til kamera, avsluttes han med å takke for alle bønner, meldinger og lykkeønskninger.

Elabdellaoui har siden i fjor sommer spilt for tyrkiske Galatasaray.

Galatasarays klublege Yener Ince uttalte lørdag at Elabdellaoui hadde pådratt seg annengradsforbrenning i ansiktet.

– De har blitt undersøkt av plastiske kirurger som sier det ikke skal være noe problem å få forbedret. Den behandlingen er også startet, men øyet er førsteprioritet, forklarte Yener Ince til Gazete Kritik.

Samme dag uttalte lege Vedat Kaya at en rehabiliteringsplan var lagt.

– Vi har gjort alt for å få synet til å bli bra og så langt har alt gått veldig bra. Synet kan muligens bli påvirket litt, og det høyre øyet er verre enn det venstre, utdypet Kaya til det tyrkiske mediet Hurriyet.