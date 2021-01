Første Serie A-tap på ti måneder for Milan – Hauge startet sin første

Milan - Juventus 1-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Milan gikk på sitt første tap siden mars i fjor da Juventus vant 3-1 i onsdagens storkamp på San Siro.

Med både Ante Rebic og Rade Krunic ute med koronasmitte fikk Jens Petter Hauge sin første kamp fra start i Serie A for Milan. Han viste noen lekre detaljer og kunne fort stått med en assist.

Midtveis i andre omgang ble Hauge første Milan-spiller til å bli byttet ut.

Juventus topper fortsatt Serie A, men Juventus på fjerdeplass er nå sju poeng bak med én kamp til gode. Inter, som tapte 1-2 for Sampdoria tidligere på dagen, er nærmest med kun ett poeng opp til byrivalen.

Hauge står med fire mål og én målgivende på sine første 15 kamper etter overgangen fra Bodø/Glimt for drøyt 50 millioner kroner i fjor høst.

Scoring til store protester

Det var en fartsfylt førsteomgang på San Siro. Den største store sjansen fikk Juventus-spiller Federico Chiesa da han dundret ballen i stolpen etter et kvarters spill, men tre minutter senere lyktes det for Chiesa. Chiesa ble spilt opp med en lekker flikk fra Paulo Dybala, før han satte inn 1-0 nede til høyre for Milan-målvakt Gianluigi Donnarumma.

Snaut halvtimen inn i kampen slo Aaron Ramsey en forferdelig tversoverpasning rett i beina til Jens Petter Hauge på 20 meter. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren satte fint opp til Rafael Leão, som kom til avslutning, men forsøket i nærmeste hjørne ble tatt av Wojciech Szczesny.

Milan var det friskeste laget mot slutten av første omgang, og med snaut fem minutter igjen å spille fikk vertene utligningen sin. En god kontring fullføres med at Davide Calabria setter inn 1-1 for Milan. Det var imidlertid store protester fra Juventus-spillerne, for kontringen startet med at Adrien Rabiot gikk i bakken etter en duell med Hakan Calhanoglu, men scoringen ble stående og lagene gikk til pause på 1-1.

Milan-stjerne haltet av

Milan startet best i andre omgang, men Juventus tok ledelsen drøyt timen inn i kampen da Federico Chiesa dro seg inn fra venstre og satte inn 2-1 med en fin avslutning i det lengste hjørnet.

Like etter 2-1-scoringen ble Hauge byttet ut til fordel for Brahim Diaz.

Et kvarter før slutt økte Weston McKennie ledelsen til 3-1 for Juventus etter innlegg fra svenske Dejan Kulusevski.

Milan-stjernen Theo Hernández, som har vært i gnistrende god form denne sesongen, haltet av banen med ti minutter igjen å spille.

Milan har vært uten superspiss Zlatan Ibrahimovic siden kampen mot Napoli 22. november. Det ble spekulert i om svensken kunne rekke kampen mot Juventus, men han så kampen fra tribunen.