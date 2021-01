Milliardærens kanon-idé får bygda til å juble

– Jeg har aldri sett så mange smilende folk som i forbindelse med dette.

Den pensjonerte fiskeren og forretningsmannen Peder Lie smiler bredt når han snakker om hvordan bygdefolket har tatt imot hans siste påfunn: En snøkanon i den lille lokale akebakken, helt uti havgapet, på Lie i Øygarden kommune.

Peder Lie er vant til å arrangere tilstelninger for bygda, men dette overgår alt, det er det bare å innrømme, smiler han.

– Det som er så fantastisk, er den vertikale integreringen som skjer mellom toåringer og 70 åringer som meg selv.

– Sildestammen er stor

Han bor i Øygarden kommune, en øykommune vest for Bergen, som ikke er bortskjemt med snø. Men til gjengjeld har de altså en velgjører som mente barn i alle aldre trengte en oppmuntring i disse rare tider.

Saken fortsetter under bildet.

GLAD: Akebakken var til stor glede for både store og små. Foto: Robert Reinlund

Peder Lie, fiskeren og forretningsmannen i familiekonsernet Lie-gruppen, driver et av de største fiskebåtrederiene på Vestlandet. Som sjøens mann er han opptatt av at det er en sammenheng mellom det som skjer på sjø og på land. En «connection», som han sier. For det er havets sølv som har fått det til å blinke i akebakken.

– Sildestammen er stor, og da kan vi ta oss råd til å gjøre sånn som dette.

SOTRA: Fra grønt til hvitt på en natt. Foto: Vincent Lie

Vannslangen frosset

Han påpeker at de er amatører, og at litt stopp i produksjonen må regnes med. Akkurat nå har vannslangen frosset. Men det var også krevende å få alt på plass innenfor det vesle vinduet bygda har fått med minusgrader.

– Det er ikke sikkert det kommer snø på naturlig vis. Det har jo blitt mindre av det de siste årene.

SOTRA: En snøkanon i den lille lokale akebakken, helt uti havgapet, på Lie i Øygarden kommune. Foto: Robert Reinlund

De ville ha alt på plass før jul. Men koronaen gjorde at det var forsinkelser i forsendelsen. Og så satt en pumpe fast i Tyskland. Men samtidig med kanonen, kom kuldegradene til nabolaget. I romjulen våknet sambygdingene til en snøkledd bakke blant lyng og bare fjellknauser.

– Jeg har fått en kolossal glede og mange smil fra lokalmiljøet. Det gir en livsglede som gjør at jeg ikke forstår hvorfor jeg ikke har gjort dette for lenge siden. Selv har han ikke vært utfor den bratteste delen av bakken.

– Jeg har vært underveis, flere ganger, sier Lie, og ler bort spørsmålet.

Kommer folk fra hele Sotra

– Hei, Tobias! Er det gøy?

Oldebarnet til Peder er på sin tiende tur denne dagen.

– Det har kommet folk fra hele Sotra disse dagene kanonen har vært i drift. Det er mye mennesker her hele tiden. Det synes jeg er så kjekt, sier Peder.

Han mener det er lett å gjennomføre det en vil, om en har gode folk rundt seg, og viser til bakkeansvarlig Egon Lie. Han har hendene fulle med å få snøkanonen i gang til natten.

– All ære til Peder som engasjerer seg, og som bruker penger på bygda og lokalbefolkningen. Han kunne brukt det på seg selv. Vi er takknemlige for det.

Saken fortsetter under bildet.

POPULÆRT: Det har kommet folk fra hele Sotra disse dagene kanonen har vært i drift. Foto: Robert Reinlund

Det høres jubel og glede i bakken. Liatunet barnehage ligger rett ved, og de vet å glede seg over den den sjeldne snøen. Eier av barnehagen, Vibeke Lie, sier har de ventet på snøen siden november.

– Men vi bare regnet vekk. Da er det helt fantastisk å komme tilbake etter ferien, og så er det snø i akebakken. Så snart vi ser en liten snøflekk vil vi ut å ake, og til nå har det vært fryktelig dårlig. Nå vil barna ut med en gang de kommer i barnehagen.

Under fiskekakelunsjen på toppen av bakken er det smil og utestemme når vi spør hvordan det er at den kortreiste snøen har kommet. Det gleder Peder Lie.

– Denne bakken har vær brukt i generasjoner, men snøen er fraværende. Jeg var til fjells, og så teknologien, hvor enkelt de lager snø. Og da tenkte jeg det kunne brukes her i nærmiljøet. Jeg kan ikke se noe alternativ som er bedre å bruke penger på.