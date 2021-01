Kurtovic ferdig i ØIF Arendal

Det bekrefter ØIF Arendal i en pressemelding onsdag.

Klubben skriver at Kurtovic har gitt utrykk for at tiden er inne for å la andre ta over.

– 2020 har bydd på mange utfordringer for meg personlig. Alvorlig sykdom, operasjoner og covid-19 med en annerledes hverdag på alle plan, har satt sine avtrykk og satt ting i perspektiv. Derfor velger jeg å ta et steg tilbake. Livet er for kort til ikke å ha det bra, sier Kurtovic i en avskjedsmelding på klubbens nettsider.

ØIF Arendal håper å ha ny trener på plass mot slutten av denne uken.

Marinko Kurtovic tok over ØIF Arendal før 2014/15-sesongen. Allerede i sin første sesong ledet han arendalittene til klubbens første tittel da det ble NM-gull etter finaleseier mot Bodø.

Senere samme sesong ble det også seriemesterskap for ØIF Arendal. Kurtovic ledet ØIF Arendal til ytterligere to seriemesterskap.

I ØIF Arendal får Kurtovic æren for å ha etablert klubben som et topplag i eliteserien i løpet av sine nesten sju år som lagets trener.

– Hos oss kommer Marinko alltid til å ha en spesiell plass i ikke bare i historiebøkene, men også langt inn i hjertene. Nå ønsker vi han masse lykke til med nye utfordringer i fremtiden, forteller ØIF Arendals daglige leder Bjørn-Gunnar Bruun Hansen, i pressemeldingen.

ØIF Arendal er nummer to i eliteserien, ett poeng bak Elverum, men de har med tre kamper mer spilt enn serielederne. Drammen følger ett poeng bak ØIF Arendal med like mange kamper spilt.