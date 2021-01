Breonna Taylor (26) skutt av politiet åtte ganger – to mistet jobben

Det er nå klart at to av politibetjentene som gjennomførte en razzia der Breonna Taylor (26) ble drept i mars i fjor, mister jobben.

Politiet skjøt Breonna Taylor (26) minst åtte ganger under en narkorazzia i leiligheten hennes 13. mars 2020, uten at det ble funnet narkotika.

Drapet førte til demonstrasjoner i Louisville i Kentucky.

Opptøyene i byen ble så store at guvernøren i delstaten har måttet be om bistand fra Nasjonalgarden for å opprettholde roen.

Innbyggerne i byen har i protestene krevd at politimennene som drepte Taylor, må stilles til ansvar.

Sparket

Onsdag melder politiet i Louisville at to politifolk som deltok under razziaen, har mistet jobben. Det melder flere amerikanske medier.

En tredje politibetjent mistet jobben i juni, for å ha skutt villt rundt i Taylors leilighet.

De to politibetjentene som nå har mistet jobben, fikk beskjed sist uke. De mistet jobben på bakgrunn av sine handlinger dagen da Taylor døde.

Sist uke ble det også avholdt et møte der de to, med sine respektive advokater, kunne komme med sine versjoner av saken. Til tross for dette, ble oppsigelsen opprettholdt.

I september 2020 ble det klart at de tre involverte ikke blir tiltalt for drap. Politibetjenten som mistet jobben i juni, blir tiltalt for grov uaktsomhet.

– Blir ofret

En av politibetjentene som nå har mistet jobben, skal ha skrevet en epost til sine kollegaer der han sier at han er blitt et offerlam, og at det er politisk press som nå gjør at han mister jobben.

– Vi blir ofret, skriver han.

De to politifolkene har nå mulighet til å anke oppsigelsen i løpet av 30 dager.

En rekke kjendiser og profilerte amerikanske politikere har reagert sterkt på saken, og mener de tre politibetjentene burde straffeforfølges.