Viking-trenerens kontrastfylte år: – Det har vært veldig tøft, og på en måte et sjokk

26. november 2020: Klubblegenden Bjarte «Batty» Lunde Aarsheim (45) blir ansatt som ny hovedtrener for Viking sammen med Morten Jensen (40). De mørkeblå er laget han har spilt for gjennom store deler av sin karriere, og som er klubben i hans hjerte.

– Det å være hovedtrener for Viking er jo drømmejobben, innrømmer Bjarte Lunde Aarsheim når TV 2 møter ham på Viking Stadion i Jåttåvågen en iskald dag i januar, halvannen måned etter at han offisielt ble ansatt som hovedtrener for Stavanger-klubben.

– Vi så fotball og var på The Libertines-konsert. Livet var «Sky high», liksom Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim

Ansettelsen kom etter en del støy rundt avgangen til Bjarne Berntsen, som ikke fikk forlenget sitt opphold i Viking. Den støyen har lagt seg nå.

– Derfor klarte jeg ikke helt å glede meg skikkelig over det. På grunn av måten det skjedde på. Jeg trodde jeg skulle være mer der og åpne en flaske vin og «tjo og hei», liksom, sier mannen med 425 A-lagskamper for Viking som spiller.

– Men det er klart det er veldig stort for meg personlig. Det er svært. Viking er på en måte Stavanger. Nå har jeg litt av ansvaret for Stavangers stolthet, påpeker han.

2020 ble imidlertid et år fullt med kontraster for den nybakte hovedtreneren for Viking.

FULL JUBEL: Bjarte Lunde Aarsheim, støtteapparatet og Viking-spillerne jublet etter cupgullet i 2019. Foto: Fredrik Hagen

8. desember 2019: Med Bjarte Lunde Aarsheim som en del av trenerteamet hadde Viking tatt en kruttsterk femteplass i comebacket i Eliteserien i 2019. Den fremragende comeback-sesongen for blåtrøyene fra Stavanger kulminerte med 1-0-seier i cupfinalen mot Rogalands-rival Haugesund foran 22.000 tilskuere på Ullevaal.

Livet smilte til Lunde Aarsheim. Sammen med daværende hovedtrener Bjarne Berntsen og assistenttrener Morten Jensen hadde han vært med på å lede Viking til en sesong langt, langt over forventning. De hadde gjort ekspertenes spådommer til skamme.

Da han feiret cupgullet sammen med spillerne og det øvrige trenerteamet, ante han fint lite om sjokkbeskjeden som skulle prege ham og familien det kommende året.

– Vi hadde nettopp vunnet cupgull, og avsluttet året med en tur til London sammen med kona. Vi så fotball og var på The Libertines-konsert. Livet var «Sky high», liksom, minnes Lunde Aarsheim.

Fikk sjokkbeskjeden på julaften

To uker etter den flotte Viking-sesongen var avsluttet, skulle alt endre seg. Fotballen ble ikke lenger viktig.

På vei hjem fra London-turen sammen med konen Tone Svinnseth Aarsheim, som han giftet seg med i november 2001, kom forvarselet som senere skulle ende med den nedslående beskjeden.

– Vi fikk en telefon på julaften. Da var det bare å dra rett opp på akutten. Bjarte Lunde Aarsheim, Viking-trener.

– Tone hadde følt seg i litt dårlig form en stund, og hun ble veldig sliten da vi hastet til gaten på flyplassen. Der ble vi enige om at hun skulle oppsøke lege når vi kom hjem, sier han.

Siden det var rett før jul, var det ikke like enkelt for kona å komme seg til fastlegen. Løsningen var å oppsøke en privat klinikk. Der ble det tatt blodprøver som ble sendt til et laboratorium i Oslo.

KAMP MOT KREFTEN: Bjarte Lunde Aarsheim sammen med sin kone Tone Svinnseth Aarsheim, som har kjempet mot kreften i ett år. Foto: PRIVAT

På julaften kom svaret fra laboratoriet i Oslo. Det var ikke noen gode nyheter.

Etter noen dager og ytterligere undersøkelser fikk de beskjeden de fryktet som mest. Konen Tone hadde fått påvist akutt blodkreft.

– Vi fikk en telefon på julaften. Da var det bare å dra rett opp på akutten. Der snur livet, på en måte, sier Lunde Aarsheim nå, et drøyt år etter marerittbeskjeden som skulle snu opp-ned på familiens liv.

– Jeg mistet jo faren min til kreften for fem år siden. Jeg visste hva kreft var. Kreft for meg den gang var jo tanken på død, siden faren min døde av det. Samtidig hadde jeg også lært at det å få kreft ikke bare er død. Nesten alle har en relasjon til noen som har kreft. Det er så mange forskjellige typer kreft, påpeker han.

For å støtte konen gjennom den knalltøffe behandlingen, ble han helt og delvis sykmeldt fra sin stilling i Viking de første seks månedene av 2020.

– Det er egentlig vanskelig å bruke ett minutt på å forklare hvordan det har vært. Det har vært tøft. Behandlingen kom raskt i gang, men det var komplikasjoner frem og tilbake. Vi var blant annet én måned i Oslo der kona var gjennom en stamcelletransplantasjon med donor og alt som følger med det, oppsummer Lunde Aarsheim.

FORTELLER OM KONAS KREFT: Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

– Vi står i det ennå

Behandlingen har gitt resultater, og konen er på bedringens vei. I juni i fjor var Lunde Aarsheim tilbake på treningsfeltet hundre prosent etter måneder på sidelinjen som delt og helt sykmeldt.

– Men på en måte så står vi i det ennå. Situasjonen er at hun er på bedringens vei, men det følger alltid med mange bivirkninger. Det er ikke alltid slik at personer som gjennomgår kreftbehandling blir helt friske etterpå. Det tar gjerne litt tid. Men ting ser positivt ut foreløpig og Tone håper på starte i jobben igjen i 20 prosent-stilling i februar, sier han.

Han takker Viking for at klubben la alt til rette for at han kunne være der for å støtte konen gjennom den tøffe tiden. Under behandlingen i Oslo bodde de blant annet én måned på et såkalt avansert hjemmesykehus, en leilighet der konen kunne slappe av og få behandling mellom slagene mens hun kjempet kampen mot kreften.

– Du kan bli påkjørt av en bil, hjertet kan stoppe. Dessverre er det en del av livet. Bjarte Lunde Aarsheim

– Det har vært veldig tøft, og på en måte et sjokk. Man blir forandret som person. Men helsevesenet har vært fantastiske, Rikshospitalet har vært helt fantastiske, og hele gjengen på 2K på Stavanger Universitetssykehus har vært fantastiske. Vi har hatt venner, familie og bekjente som har gitt oss masse støttemeldinger, roser Viking-treneren.

– Likevel er det vår lille familie som har stått i det i hverdagen. Men jeg er heldigvis skrudd sånn sammen at jeg må velge å se det positive i det. Det styres på en måte av ting du ikke har kontroll på, poengterer han.

Og legger til:

– Du kan bli påkjørt av en bil, hjertet kan stoppe. Dessverre er det en del av livet. Akkurat når det gjelder kreft så tror jeg at det noe som rammer alle på ulikt vis. Alle har en kjent, bekjent eller en i familien som har opplevd det. Har man ikke opplevd det, så vil du kjenne noen som har opplevd det. Og da er vi heldige i dette landet, med tanke på det helsevesenet vi har, understreker 45-åringen.

– Hvilke råd vil du gi til andre som blir rammet av kreft i nære relasjoner?

– Jeg synes det er vanskelig å si noe helt konkret om det. For det rammer nesten alle familier, og på ulikt vis. Men det er viktig med kommunikasjon og snakke om det, og tørre å spørre om hjelp, svarer Vikings hovedtrener, og fortsetter:

– Når det kommer til meg personlig, så rammet det oss tøft. Faren min døde av det. Med faren min var det en type kreft hvor han fikk beskjeden «okey, vi får se hvor lenge du kan leve med det, men du blir ikke frisk». Konen min Tone kan bli frisk, hun kan bli kreftfri. Men selv om hun blir kreftfri, så betyr ikke det at hun blir frisk. Hun kan få tilbakefall og ettervirkninger av behandlingen, påpeker han.

NYE HOVEDTRENERE: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen skal sammen trene Viking de neste sesongene. Foto: Carina Johansen

Tilbake på treningsfeltet

Da Bjarte Lunde Aarsheim var tilbake på treningsfeltet i juni ble det et avbrekk fra den tøffe tiden familien hadde vært gjennom.

– Koronaen kom oppi det hele og. Hun måtte derfor ha ekstra beskyttelse, for det var en fare som lå der, sier han.

– Men så var det selvsagt dager hvor jeg ikke burde gått på jobb, konstaterer han. Bjarte Lunde Aarsheim

Men:

– For meg ble den dealen med Viking veldig viktig. Jeg kunne gå på trening klokken ni, og gjøre min rolle på feltet, og så gå tilbake på sykehuset igjen. Jeg følte det som en friplass. Jeg fikk støtte av spillerne og klubben, så for meg ble det en god ting. Men så var det selvsagt dager hvor jeg ikke burde gått på jobb, konstaterer «Batty».

For fotballen har alltid vært en stor og viktig del av livet til Viking-treneren. Etter å ha gått gradene i fotballklubben Hundvåg, bydelen utenfor Stavanger han er oppvokst i og fremdeles er bosatt, ble han hentet til favorittklubben som juniorspiller.

– Det var helt naturlig for meg å begynne med fotball. Alle kompisene mine spilte, og vi var vel en kameratgjeng på tre-fire stykker som i 12-13-årsalderen bestemte oss for at vi skulle spille på Viking. Vi var sånn habile spillere hele gjengen, men jeg var aldri på noe kretslag eller noe sånt, sier han.

– Forstod jo at jeg ikke kunne si nei til Viking

Lunde Aarsheim nådde målet sitt, til tross for at han aldri var den beste på alderbestemte lag. I 1993 gikk drømmen om å spille for Viking i oppfyllelse. Men da med litt blandete følelser.

– Da tilbudet fra Viking kom hadde vi akkurat klart å komme oss på A-laget til Hundvåg og gikk gjennom en høst i fjerdedivisjon ubeseiret med et ungt og godt lag. Så jeg ville egentlig bare være med videre i Hundvåg. Men jeg forstod jo at jeg ikke kunne si nei til Viking, selv om det i første omgang var på juniorlaget, erindrer han.

Fra første stund gjorde han sine saker svært bra i Viking. Han fikk være med A-laget på treningsleir, fikk sin debut, og plutselig var han på G18-landslaget.

– Det var en sånn «pang-pang»-greie. Jeg som aldri hadde spilt en kretslagskamp, ble plutselig tatt opp på G18-landslaget, jeg fikk kontrakt med Viking, og bronse i serien ganske raskt. Det ble en skikkelig flying start for meg i Viking, sier han.

VIKING-LEGENDE: Bjarte Lunde Aarsheim spilte 425 A-kamper for Viking. Foto: Alf Ove Hansen

– Spilte i Viking til jeg ikke lenger var god nok

Han etablerte seg som en av Vikings fasteste spillere i startoppstillingen de neste årene og fikk totalt 425 A-lagskamper for Stavangers stolthet. Det gir en åttendeplass på adelskalenderen i klubben, som toppes av André Danielsen med sine 552 kamper.

– Høydepunktet må være det samholdet vi hadde i laget. Vi var en lokal gjeng som ennå er kompiser. Bjarte Lunde Aarsheim

– Jeg spilte i Viking helt til jeg på en måte ikke var god nok lengre. Jeg fikk skader i 2001, et kakk i foten, det var et feste som røk. Jeg prøvde å spille videre, men det ble mye komplikasjoner. Jeg gjorde ikke jobben godt nok i opptreningen, og følte jeg egentlig rotet vekk to år der, egentlig på grunn av en pisseskade, sier Vikings klubblegende.

– Når du ser tilbake på tiden som spiller i Viking - hva var høydepunktet?

– Vel, det er mange små høydepunkter i det. Det var da jeg fikk min første kamp for Vikings A-lag. Cupgullet etter seier mot Bryne i 2001. Europacupeventyrene. Men høydepunktet må være det samholdet vi hadde i laget. Vi var en lokal gjeng som ennå er kompiser. Hver tredje juledag samles vi fremdeles. Erik Fuglestad, Brede Hangeland, Trygve Nygaard, Morten Berre, Tom Sanne, Erik Nevland, Jørgen Tengesdal, Frode Hansen, Thomas Pereira. De er en fine gjeng, svarer han.

NY TRENER: Bjarte Lunde Aarsheim gikk fra å være assistenttrener til å bli hovedtrener i Viking. Foto: Carina Johansen

Litt tilfeldig at han ble trener

Etter å ha spilt for Viking siden 1993, forlot han hjembyen Stavanger og Viking til fordel for Start i 2005. I Kristiansand fikk Lunde Aarsheim en opptur på tampen av sin karriere og var med på sølvet samme år han signerte for klubben. Han avsluttet karrieren i 2. divisjonsklubben Randaberg, hvor han som spillende trener maktet å få klubben fra en kommune med 8000 innbyggere opp i OBOS-ligaen.

Det var litt tilfeldig at Lunde Aarsheim valgte å bli trener etter spillerkarrieren.

– Jeg var spiller i Randaberg, og da vi stod uten trener ble jeg litt tilfeldig spillende trener og vi rykket opp til OBOS-ligaen. Men jeg var litt lei fotball etter full sivil jobb og både spiller og trener, og gav meg med fotballen en liten stund. Etter det havnet jeg i Hundvåg som trener, og deretter trenerjobber i Sandnes Ulf og Brodd. Det gikk på en måte sent med meg, men til slutt har jeg fått drømmejobben, konstaterer han.

– Hva mener du er den beste egenskapen en trener bør ha?

– Jeg er opptatt av den faglige kompetansen, den må du ha. Jeg mener det handler om å være tydelig og ærlige med spillerne. Du må skape den tilliten og ha evnen til å skape utvikling både hos enkeltspillere og hos laget. Jeg tror den moderne treneren også må ha evnen til å jobbe i team, og få det beste ut av det indre teamet. Det er viktige egenskaper hos en trener, konstaterer Vikings nye hovedtrener Bjarte Lunde Aarsheim.