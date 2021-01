De siste årene har det vært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Vinterdekk er påbudt også for tungbiler over 3.500 kilo. Men likevel viser det seg at noen slurver med dette, eventuelt helt bevisst bryter reglene.

Fra Estland på sommerdekk

Sist uke hadde Statens vegvesen kontroll på Magnor, ved grensen til Sverige. Og her var det flere som ikke var skodd etter forholdene.

En vogntogsjåfør fra Estland hadde tydeligvis tenkt å legge avgårde på glatte norske vinterveier på helt feil dekkutrustning. Her var det nemlig sommerdekk på forakselen. Han fikk klar beskjed om å bytte til vinterdekk, før det var aktuelt å få kjøre videre.

Tilstrekkelig mønsterdybde er ikke mindre viktig på tunge kjøretøy, snarere tvert imot. Det norske vogntoget måtte bytte fire av ti hjul før det fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen.

Utslitte dekk

Det ble også gitt teknisk mangel på to norske tilhengere på grunn av ett skjevslitt hjul og ett sprukket hjul.

Et annet norsk vogntog måtte bytte fire av ti hjul på lastebilen, før det fikk kjøre videre. Disse var rett og slett utslitt. Denne lastebilen fikk heller ikke brukes før fartsskriveren ble kalibrert.

En spesialtransport fra Finland måtte merke utstikkende gods før den fikk kjøre videre. Et vogntog fra Estland hadde utilstrekkelig sikring av last, dette måtte utbedres før videre kjøring.

Til slutt ble en norsk buss stanset fordi den var begjært avregistrert. Dette ble ordnet på stedet fordi manglene hadde blitt rettet på.

