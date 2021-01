Trump fortsetter å presse Pence: – Hvis han gjør rett, vinner vi valget

President Donald Trump deltok i protesten mot at Biden skal godkjennes som vinneren av presidentvalget.

En stor folkemengde hadde samlet seg nær Det hvite hus i Washington D.C. for å støtte president Donald Trump. Demonstrasjonen var en protest mot at Kongressen onsdag skal godkjenne Joe Biden som vinneren av presidentvalget.

Trump deltok også og gikk opp på talerstolen bak et skuddsikkert glass cirka klokken 18.

Han begynte med å gi et stikk til media, som han mener har rapportert at bare tusener har møtt opp.

– Det er hundretusener som er her. Jeg vil at de skal anerkjennes, sier han mens han ber pressen filme folkemengden, som jubler.

PROTEST: Det pumpes musikk utover folkemengdene fra høytalerne fra klokken 17 i vente på presidenten. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Vil aldri gi oss

Han gjentok budskapet om at valget er stjålet, og at han er den rettmessige presidenten.

– Jeg vil ikke at valget skal være stjålet av det radikale venstre og av media. Landet har fått nok, vi kommer ikke til å finne oss i dette mer. Vi skal stoppe stjelingen. Vi vil aldri gi oss, vi vil aldri erkjenne tap, sier Trump fra talerstolen.

Trump har feilaktig påstått at han vant valget, og mange av hans tilhengere tror også dette er sant. Mange tilhengere ser onsdagens demonstrasjon som en siste mulighet til å få omgjort valgresultatet.

Presser Pence

Joe Biden blir etter planen innsatt 20. januar etter å ha vunnet valget med 306 mot 232 valgrepresentanter.

Ifølge CNN har Trump ringt og presset visepresident Mike Pence gjentatte ganger onsdag. Han vil at Pence skal utrope ham til president i stedet for Biden, noe som kan være ulovlig.

Han fortsatte presset fra talerstolen.

– Hvis han gjør rett, vinner vi valget, sier Trump.

Tilhørerne fortsetter å juble mens Trump taler og roper «Fight for Trump» og «We want Trump».

I en uttalelse sier imidlertid visepresident Pence at han ikke har myndighet til å forkaste valgmannsstemmene som har gått til Joe Biden.

– Alt handler om én person

– Hvis du skal høre på Donald Trump skal du altså ikke stole på velgerne, valgmannskapet fra begge partier, egen justisminister, justisdepartementet, høyesterett og alle verdens rettsinstanser, sier USA-ekspert Eirik Bergersen etter å hørt talen.

– Man skal kun stole på én person, og det er Donald Trump, som uten å fremlegge dokumentasjon på det han sier krever å bli trodd.

Demokraten Raphael Warnock har vunnet det ene senatsvalget i Georgia, mens Jon Ossoff har en knapp ledelse i det andre når majoriteten av stemmene er talt opp. Ossoff har likevel erklært valgseier.

Bergersen tror ikke at Trump er så skuffet over tapet.

– Trump virker kun opptatt av å være Donald Trump. Han drev ikke valgkamp for senatorene som tapte, han er kun opptatt av å drive valgkampen han tapte for to måneder siden, sier Bergersen.

Han mener at dagens avstemning passer i narrative presidenten har fortalt hele veien om at republikanerne kommer inn på slutten og stjeler valget.

– Det har selvfølgelig sin naturlige forklaring i poststemmer som tar tid å telle. Trump er sikkert såre fornøyd med dette, sier Bergersen.

Nasjonalgarden er mobilisert

Proud Boys ventes også å delta i protesten for å støtte Trumps påstander om valgfusk.

Demonstrasjonene er ventet å bli massive, og Nasjonalgarden i hovedstaden er mobilisert i tilfelle det skulle oppstå voldelige sammenstøt.

– Folk har til hensikt å komme væpnet til byen vår, sa Washington D. C.s politisjef Robert Contee.