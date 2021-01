– Å innføre et generelt nasjonalt portforbud for hele Norges befolkning, det vil ikke gå, sier leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas til TV 2.

Justisdepartementet har de siste ukene jobbet med å utrede det juridiske grunnlaget for portforbud i Norge. Nå sendes et lovforslag ut på høring. Det kunne regjeringen spart seg for, mener Wessel-Aas, som er svært kritisk til forslag om en slik lov.

– Jeg stiller meg tvilende til at vi trenger denne hjemmelen nå, sier han.

– Vil neppe tas i bruk

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Han viser til at Advokatforeningen i snart et år har fått på bordet en stor mengde høringsforslag som de har fått svært korte svarfrist på, og mener det det illustrerer at kapasiteten med hensyn til å vedta og gjennomføre smitteverntiltak allerede er presset.

– I lys av det tror jeg det er andre ting regjeringen burde bruke ressursene sine på enn å utrede en lovhjemmel for et virkemiddel som neppe vil kunne tas i bruk, sier lederen av Advokatforeningen.

– Det er ikke ebola

Wessel-Aas viser til at et portforbud vil være et så inngripende tiltak at det kan sammenlignes med soning hjemme med elektronisk fotlenke.

– Å stenge folk inne gjør vi bare som straff. Jeg kan ikke se for meg at det skal bli aktuelt under denne pandemien. Det er ikke ebola, dette, sier han.

Om det skulle bli aktuelt med portforbud må det begrenses til å gjelde til der det er strengt nødvendig, og fordi ingen av de mange andre tiltakene som allerede finnes er tilstrekkelige, mener han.

– Håper det aldri blir nødvendig

Justisminister Monica Mæland (H) understreker at det per i dag ikke er aktuelt å innføre et portforbud, og at dette kun vil være aktuelt i ekstreme tilfeller.

– Vi håper det aldri vil være nødvendig. Likevel sender vi senere denne uken ut et lovforslag om portforbud på høring, slik at vi får en debatt rundt dette, sier Mæland.

Fram til nå har blant annet har flere norske ambassader i utlandet blitt bedt om å rapportere om hvordan portforbudet har vært håndhevet i deres respektive land.

FHI bekrefter også at de har kommet med sine innspill angående portforbud, men vil ikke si noe om hvilke råd de har landet på.

Da Norge stengte ned 12. mars i 2020, ble det ikke innført portforbud.

Portforbud har likevel vært sett en rekke steder i verden under pandemien, både i europeiske land og andre land.