Granerud gamblet – pallen røk med 0,4 poeng

Halvor Egner Granerud gikk for gullørnen, men endte opp med den sure fjerdeplassen i hoppuka.

– Akkurat nå er jeg ikke så skuffet, egentlig, hevder 24-åringen til TV 2.

Hoppkometen landet på 133 og 134 meter i sine to hopp. Dawid Kubacki, hadde andreplassen før rennet, leverte heller ikke varene i Bischofshofen.

Polakken snek seg imidlertid inn 0,4 poeng foran Granerud sammenlagt. Karl Geiger, på fjerdeplass før rennet, utnyttet muligheten og klatret til andreplass.

Kamil Stoch vant både rennet i Bischofshofen og hoppuka sammenlagt på suverent vis.

Gamblet

Granerud og landslagssjef Alexander Stöckls grep i første omgang skulle vise seg å bli kostbart. De bestemte seg for å gå ned én avsats på farten.

Granerud landet på 133 meter, halvannen meter for kort til å få med seg bonuspoengene. Hoppkometen er imidlertid tilfreds med valget.

– Vi prøvde og gikk for det. Så gjør det at jeg akkurat glipper utenfor pallen. Det er på en måte mye greiere å misse på grunn av at man har prøvd, enn ikke å prøve og bare kose meg med tanken om hva som kunne ha blitt, forklarer Granerud.

– Du ender 0,4 poeng bak Kubacki. Hvor bittert er det?

– Det sier meg egentlig ikke så mye, ass. For min del er det vinneren av hoppuka man kjemper om å bli, og jeg ser ikke forskjell på å bli to, tre eller fire, på en måte.

Her har Kamil Stoch fått gullørnen. Det er tredje gang at polakken vinner hoppuka sammenlagt. Foto: Georg Hochmuth

Stöckls forklaring

Målet med å gå ned på farten var å hente inn ekstra poeng på Stoch, som lå 20,6 poeng foran før rennet.

Landslagssjef Alexander Stöckl forteller at de ble enige om å gå for seieren i forkant.

– Da måtte han gamble med bommen. Da må du gjøre et perfekt skihopp, og det klarte han dessverre ikke. I andre runden var det kanskje litt forbannelse i magen. Han satt egentlig i ganske bra posisjon, men han var litt sen, og da bøyde han seg litt for mye i første flyfase. Han tapte dessverre poengene han trengte for pallen, men jeg mener fortsatt at det var verdt å prøve når han var så nær ved å vinne hoppuka, sier Stöckl.

– Mest sannsynlig var han litt nervøs. Det er en ganske stor belastning. Du vet at Kamil Stoch er i form og hopper bra på ski, og du må hoppe på ditt aller beste, men det klarte han dessverre ikke. Jeg tror han har vært litt anspent. Det var ett bra hopp, og det var første treningshopp, men resten var ikke bra. De var greie, men ikke perfekte, medgir østerrikeren.

Tidligere topphopper Tom Hilde tok Stöckl og Granerud i forsvar etter gamblingen.

– Jeg synes det virker litt som om hoppingen i første omgang bærer preg av at han skulle ta igjen alle 20 poengene. Men man må bare berømme sjansene de tar. Det kunne ha gått, sa Hilde.