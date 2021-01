Sveriges beredskapsdirektør går av etter tur til Kanariøyene

Sveriges beredskapsdirektør Dan Eliasson går av, melder Expressen.

Han er generaldirektør i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige, og ba tidligere i desember svenskene om å holde seg hjemme i jula.

Selv dro han derimot på ferie til Gran Canaria, på Kanariøyene.

– Eliasson tok i dag initiativet til et møte med innenriksminister Mikael Damberg for å ta opp spørsmålet om situasjonen etter hans jule- og nyttårsreise til Kanariøyene, heter det i en pressemelding fra MSB.

Videre står det i pressemeldingen at Eliasson har diskutert mulighetene for å fortsette arbeidet sitt, men at han ser det som vanskelig gitt de reaksjonene som er kommet etter reisen hans.

Han ber derfor om å få gå av fra sin stilling.

Eliasson selv har forklart reisen med at familien hans er bosatt i Spania, og at han anså reisen som nødvendig.