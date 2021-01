Skuffende andreomgang ødela for Solevåg

Sebastian Foss Solevåg ble nummer 13 i verdenscupen i slalåm i Zagreb onsdag, men det så langt bedre ut for 29-åringen etter første omgang.

Sebastian Foss Solevåg leverte en strålende førsteomgang i den kroatiske hovedstaden. Det var kun franskmannen Clément Noël som var raskere enn Solevåg med 36 hundredeler ned til nordmannen.

Men etter andre omgang var Solevåg 84 hundredeler bak Linus Strasser, som kjørte seg opp fra åttendeplass. Det var tyskerens første seier og pallplassering i verdenscupen noensinne.

Manuel Feller og Marco Schwarz sørget for at det ble to østerrikere på andre- og tredjeplass.

Det ble en skuffende dag for Henrik Kristoffersen, som etter første omgang var nummer elleve og drøyt sekundet bak ledende Clément. Til slutt måtte Rælingen-gutten ta til takke med en åttendeplass.

Atle Lie McGrath kom på 18. plass, mens Timon Haugen fulgte som nummer 20.