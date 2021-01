– Jeg går ikke til treneren og sutrer

Etter mange år som Hertha Berlins førstekeeper har Rune Almenning Jarstein virkelig fått smake på benketilværelsen denne sesongen.

Fasit etter 14 serierunder er 14 kamper på benken, og null minutter på banen.

I stedet har trener Bruno Labbadia - som overtok Hertha Berlin 9. april i fjor - valgt å satse på 28 år gamle Alexander Schwolow.

– Han spiller og jeg er på benken. Det er ikke så mye mer å si om det, egentlig. Annet enn at jeg føler meg i veldig god form og aldri har følt meg bedre, sier Almenning Jarstein.

– Hva får du høre fra trenerne?

– De sier at de er veldig fornøyd med meg, at det er en vanskelig avgjørelse og sånn. Det er ikke så mye jeg får gjort utenom å stå på. Jeg går ikke til treneren for å klage og sutre.

HAR TATT KEEPERPLASSEN: 28 år gamle Alexander Schwolow har vært Herthas førstekeeper denne sesongen. Foto: Annegret Hilse

– Snakker du ofte med treneren da?

– Jeg snakker mye med ham, men går ikke og sier at «nå må jeg spille». Jeg har sagt at jeg er klar når han trenger meg, og det vet han godt, sier 36-åringen.

Skiftet agent i fjor

30. juni går kontrakten hans med Hertha Berlin ut. Det betyr at han allerede nå kan forhandle fritt med andre klubber, og i fjor byttet han også agent fra Jim Solbakken til Tawan Tehrani i det tyske agentselskapet Golden Patch.

– Hva tenker du om klubbframtida?

– Helt ærlig, så er det utrolig vanskelig å svare på. Det er ikke bare å si «OK, jeg vil skifte klubb». Det er et vanskelig marked, og med koronasituasjonen i tillegg. Jeg koser meg på trening her, og trener veldig hardt.

– Har du fått signaler om at Hertha ønsker deg med videre?

– Ja, det tror jeg at de gjør. Den praten kommer sikkert i løpet av januar, sier Almenning Jarstein, som understreker at han har et godt forhold til klubben.

– Jeg er veldig takknemlig overfor Hertha, og glad for å være her. Jeg kommer aldri til å si noe stygt om dem. Denne måneden kommer jeg til å kommunisere med klubbledelsen gjennom agenten min, og jeg er innstilt på å kjempe for plassen min. Men du vet aldri hva som dukker opp.

– Du har vel et godt navn i Tyskland etter å ha spilt fast over så mange år?

– Jeg har vel hatt fem sesonger hvor jeg har spilt fast og vært stabilt bra. Så et navn har jeg sikkert, men hva klubber tenker vet jeg ikke. Det er ingen andre klubber som ser meg på trening her, sier Jarstein og flirer.

Trener ekstra

For der mener han altså at han holder det høyeste nivået så langt i karrieren.

– Hvordan merker du det?

– Med tanke på redninger, energi og alt det der. Keepertreneren (Zsolt Petry) har sagt det også - han mener jeg har vært på mitt beste slik han har sett meg i høst. Slik jeg var for et par år siden. Jeg skulle gjerne fått det ut i kamp, men når jeg ikke spiller, trener jeg ekstra mye. Jeg kjører alltid en liten ekstraøkt hver dag, enten før eller etter fellesøkta, sier Almenning Jarstein.

– Du er 36 år nå, og i mars er det landslagssamling. Hvor mye tålmodighet har du?

– Folk tenker kanskje på alderen min, men som sagt har jeg aldri følt meg bedre. Jeg tror jeg har 3-4-5 gode år til på toppnivå, sånn som jeg føler meg nå. Jeg har et halvt år igjen av kontrakten, men vet like lite som deg om hva som skjer.

– Frykter du for landslagsplassen?

– Det er litt vanskelig å svare på. Jeg er veldig motivert for å spille på landslaget. Det kan være mulig å spille noen B-kamper her for U23-laget, jeg spilte noen kamper for dem for mange år siden. Men jeg er usikker på hvordan det er nå med tanke på korona. Det er selvsagt ikke positivt at jeg ikke får spille kamper. Men motivasjonen er høy, sier Almenning Jarstein.