Kan bli første norske idrettsutøver som koronavaksineres

Han er en av tre nordmenn i UAE Team Emirates som onsdag morgen dro til Abu Dhabi på treningsleir. Der vil Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen få tilbud om å vaksinere seg mot korona.

– Vi får muligheten til å ta det gjennom laget. Det er frivillig, men jeg regner med at jeg kommer til å ta den. Så vi må nok ta det litt rolig de første dagene av treningssamlingen i tilfelle bivirkninger, forteller han til TV 2 mens han venter på at flyet skal ta av fra Sola flyplass i Stavanger.

Cycling Weekly skrev før jul at lageier Mauro Gianetti allerede er vaksinert etter å ha vært en del av en testgruppe for den kinesiskproduserte vaksinen til selskapet Sinopharm Group. I den forbindelse meldte UAE Team Emirates-laget i en e-post til TV 2:

– Vaksinen er blitt godkjent og vil bli tilgjengelig i De forente arabiske emirater i januar, ikke bare for laget.

På spørsmål om ikke andre enn unge, friske idrettsutøvere burde vært prioritert i vaksinekøen, svarer Kristoff dette:

– Vi er mye ute og reiser. Det kan dermed være lurt at vi vaksineres ettersom vi forflytter oss mellom forskjellige land. Om man unngår å dra med seg smitte, så er det positivt.

Er på listen til Tour de France

Under samlingen vil det meste av rittprogrammet til 33-åringen bli spikret. Han har allerede fått beskjed om at sesongen starter på Mallorca i slutten av januar. Mer overrasket er han over at laget har ham på listen til Tour de France.

– Jeg er på listen, men den er lang. Så ingenting er endelig. Men jeg trodde ikke at jeg kom til å være i diskusjonen etter at vi vant sammenlagt i fjor.

Kristoff, som selv syklet seg inn i gul trøye med seier på den første etappen, var overbevist om at laget kun ville fokusere på sammendraget etter Tadej Pogacars 2020-triumf.

– Jeg trodde at de ønsket å bygge opp laget kun rundt ham. Men det kan være at han ønsker å ha meg med etter at vi hadde så god stemning på lagbussen i fjor. Til syvende og sist så er det noen som vil bli vraket, men jeg baserer meg på at jeg skal kjøre der. Det kan være at de ønsker en større mix i laget, slik at vi ikke utelukkende fokuserer på gul trøye, forteller han.

Svarer på Hirschi-ryktene

Kristoff har trent bra gjennom vinteren og føler seg godt i rute til det som venter. Utenom vårklassikerne er VMS i Flandern til høsten sesongens store mål.

– Jeg håper å prestere bra i år også, men at jeg skal vinne mer enn i fjor. Da vant jeg bare første etappe av touren, selv om jeg også luktet på en seier i Flandern.

Kristoff skal være i Abu Dhabi frem til 22. januar. Om han der får selskap av Marc Hirschi, er usikkert. Tirsdag ble det klart at fjorårets store gjennombruddsmann skiller lag med DSM (tidligere Sunweb). Nå går ryktene på at UAE Team Emirates har bladd opp for 22-åringen.

– Jeg har ikke hørt noe om dette. Men hvis det stemmer, så er det en kjempesignering. Han er et stort talent, som viste seg som en av ungguttene som er på full fart oppover.