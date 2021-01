Bolsjunov med monsteretappe

Tirsdagens resultat dannet startlisten til 15 kilometer klassisk onsdag. Dermed gikk Bolsjunov ut åtte sekunder foran sin nærmeste konkurrent, Denis Spitsov, med en mølje av russere og Maurice Manificat følgende bak.

24-åringen åpnet hardt. Til tross for at han gikk alene i front, og at løperne bak hadde samlet seg i en gruppe, økte han forspranget jevnt og trutt.

– Jeg hadde to valg. Enten å vente på de andre og se hvordan løpet utviklet seg, eller å gå som en individuell start. Jeg hadde et bra forsprang ved første mellomtid, og så at det var mulig, forklarer Bolsjunov i seiersintervjuet vist på NRK.

Sammenlagt 1. Alexander Bolsjunov

2. Artem Maltsev, +2.06

3. Maurice Manificat, +2.09



Ved 3,3 kilometer var han halvminuttet foran. Ved 7,5 var avstanden drøyt 50 sekunder.

De siste 7,5 slakket han noe av, men gikk i mål i ensom majestet – foran fire landsmenn. Han vant med 55 sekunder til Ivan Jakimusjkin. Jevgenij Belov fulgte på tredjeplass.

Manificat ble beste ikke-russer, som på tirsdag på sjetteplass. Franskmannen gikk i mål minuttet bak den suverene vinneren.

Russerne hadde åtte løpere topp ni.

Det er Bolsjunovs fjerde strake etappeseier. Nå leder han sammendraget med mer enn to minutter.