VG: Ap, Frp og Sp vil overkjøre regjeringens kompensasjonsordning til næringslivet

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug bekrefter overfor VG at Frp, Ap og Sp går sammen for sørge for at ordningen utvides ytterligere.

– Vi skal nå behandle saken, men for å sikre forutsigbarhet både for bedriftene og de ansatte, så er en forlengelse til 1. juli et minimum. I tillegg er det nødvendig å forbedre ordningen gjennom å øke kompensasjonsgraden.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er en selvfølge at ordningen må utvides.

– De har stengt ned hele Norge; to måneder er bare et blaff. Denne krisen vil være reell også om to måneder. Derfor viser regjeringen nå at den igjen er bakpå, med å ha et godt budskap for hvordan økonomiske og sosiale ordninger skal samordnes med smitteverntiltakene, sier Ap-leder Støre til avisen.