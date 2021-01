Derfor uttaler hun seg ikke om Mustafa-saken

Etter 13 år i Norge fikk Mustafa Hasan i november et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: Han får ikke lenger bli i landet. Det har vekt sterke reaksjoner, men det har ikke vært klart hva statsministeren selv mener om utkastelsen.

MUSTAFA HASAN: 18-åringen blir kastet ut av Norge etter å ha bodd 13 år i landet. Foto: TV 2

Til God morgen Norge forteller Erna Solberg at hun forstår engasjementet rundt saken, men at hun som statsminister ikke kan gå inn i enkeltsaker.

Se hele intervjuet med statsministeren øverst i saken.

– Som kommunal- og regionalminister i fire år (2001-2005), hadde jeg ansvar for dette og kjente mange av disse enkeltsakene den gangen.

Videre forteller hun at en av de vanskeligste tingene med å være statsminister i Norge er det at man ikke kan gå inn i enkeltsaker:

– Jeg kan ikke sitte å drodle med deg eller andre journalister om hva jeg synes om disse sakene, sier Solberg.

Statsministeren forklarer det med at hun ikke skal påvirke Utlendingsnemnda og utlendingsforvaltningen sitt arbeid.

– Politisk skal man ikke gå inn i enkeltsaker. Vi får nok kritikk fra jussprofessorer rundt omkring for å uttale oss om saker, forteller statsministeren.

– Den gang fikk han opphold til han var 18 år

Solberg påpeker at Mustafa nå har gått til sak mot staten, og at det kun er retten som kan overprøve enkeltsaker.

– Det er viktig å huske at de største utfordringene vi har i Utlendingsforvaltningen, er at folk ikke følger de vedtektene som er fattet og at de blir her lengre og lengre. Også kommer det tidspunktet at de har vært her for lenge, fordi de har utnyttet alle rettssikkerhetsmekanismene.

Statsministeren understreker at dette ikke gjelder Mustafa-saken, som fikk oppholdt i retten fram til han var myndig.

– Retten den gangen sa han burde få bli til han var 18 år, deretter skulle han sendes ut.

Solberg forklarer at i flere saker er problemet at mange rettssikkerheter og overprøvingsmuligheter fører til at man plutselig har vært for lenge i Norge.

– Hvis man gjør et åpenbart brudd, som moren til Mustafa gjorde - det er domsavsigelse på at hun løy i saken, kan du da motsette deg at du effektuerer norsk lov over så mange år?