15 år gammel feide skapte rabalder på Farmen kjendis

Den første uken av årets Farmen kjendis-sesong er såvidt sparket i gang. På Lundereid gård, like utenfor Kragerø, ser det ut til at de tolv kjendisene kommer godt overens.

De fleste hvert fall.

Inne på gården oppstod det nemlig gnisninger mellom to av deltakerne, tidligere fotballspiller John Arne Riise (40) og radioprofil Espen Thoresen (62).

Kranglingen ble på et tidspunkt så ille at Riise opplevde det som problematisk å være inne på gården, sammen med Thoresen.

– Espen er en fin fyr, men han irriterer meg. Han har noen meninger og en stahet som er irriterende, utdyper Riise i tirsdagens episode.

VANSKELIG: John Arne Riise opplevde det som vanskelig å være med på gården, sammen med Espen Thoresen. Foto: Espen Solli/TV 2

15 år gammel konflikt

Når TV 2 ringer Thoresen forklarer han hva han tror er bakgrunnen for den ampre stemningen inne på gården.

Han mener nemlig krangelen stammer fra en konflikt tilbake i 2005. Under et sceneshow på festivalen Lost Weekend, utenfor Bergen, delte komikeren ut telefonnummeret til den daværende 25 år gamle fotballspilleren til et publikum på 8000 personer. I tillegg oppfordret ham publikum til å sende Riise meldinger.

Årsaken til Thoresens stunt var at Riise tidligere samme uke hadde blitt avslørt etter å ha sendt samme SMS til en rekke kjendiskvinner med forespørsel om de ville bli med ham på date.

– Jeg står for det jeg gjorde, og jeg ville gjort det samme i dag, sier Thoresen på telefon til TV 2.

ØNSKET Å BEGRAVE FEIDEN: Espen Thoresen ønsket ikke noe dårlig stemning inne på gården mellom han og John Arne Riise, og ville begrave den 15 år gamle feiden. Foto: Espen Solli/TV 2

Da Riise og Thoresen ankom gården i fjor sommer, da Farmen kjendis-innspillingen foregikk, ba Thoresen om unnskyldning for hendelsen som hadde skjedd i 2005.

– Jeg tror ikke han visste at det var meg, eller husket meg. Men han visste jo om hendelsen, det står jo i boken hans. Uansett ville han jo få greie på at det var meg, så jeg følte det var lettere å rekke frem en hånd, be om unnskyldning, og legge det bak oss. Jeg ville ikke ha den elefanten i rommet, for den gamle hendelsen. Jeg opplevde det som at han tok i mot unnskyldningen, forteller Thoresen.

Likevel følte ikke Thoresen at konflikten ble glemt.

– Det er han som vil lage en konflikt ut av en situasjon, som i første omgang er pinlig for hans vedkommende. Hvis det hadde vært meg som var skyldig i den tabben han gjorde for 15 år siden, så ville jeg vært glad for å få muligheten til å begrave den.

Vil ikke utdype

Thoresen sier han ikke gjorde noe inne på gården, som var ment for å skape en konflikt.

– Det er kun spekulasjon fra hans sin side, sier han.

Til TV 2 skriver Riise, via sin manager Erland Bakke, i en SMS at han tror Thoresen ønsker å skape en krangel, for å forsøke å holde seg aktuell.

– Jeg deler ikke hans behov og synes det er bra for oss begge at han ikke bruker mer tid på meg.

Riise ønsker derimot ikke å uttale seg nærmere om hva årsaken til krangelen var, og han uttaler samtidig at SMS-saken er noe han har lagt bak seg for mange år siden.

– John Arne Riise kjenner seg ikke igjen i Espen sin beskrivelse. Espen ønsker å rippe opp i gammelt groms, det spillet er ikke Riise interessert i, sier hans manager til TV 2.

Ikke ute etter å ta Riise

Til tross for at stemningen ble opphetet inne på gården, er Thoresen tydelig på at han aldri var ute etter Riise.

– Jeg bryr meg ikke om hva han gjør med livet sitt, og jeg er ikke ute etter å ta ham. Vi er vidt forskjellige mennesker, og vi kommer aldri til å bli venner. Og det skal jeg klare å leve med.

– John Arne er likegyldig for meg. I min verden så eksisterer han ikke. Jeg har aldri vært noe glad i venstrebeinet hans, ikke høyrebeinet heller. Jeg har aldri hatt noe forhold til beina til John Arne Riise. Eller overkroppen eller hodet hans. Ikke noe som helst, sier Thoresen.

