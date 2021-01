Isoleres på kloster for å unngå korona-smitte

Sykkellaget Uno-X rømmer iskalde Norge og graver dypt i lommeboka for å sende rytterne sine på treningssamling i Spania - til tross for smittesituasjonen i Europa.

– Risikofritt er det aldri, men vi er trygge på at dette blir bra etter at vi har tatt alle forholdsregler, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2 når vi møter ham på Gardermoen grytidlig onsdag morgen.

Med litervis av håndsprit og store mengder munnbind i bagasjen, var han og nærmere 60 andre fra de to Uno-X-lagene klare for å dra på en tre uker lang samling samtidig som smittetallene i Norge øker.

Chartret fly

De fem siste dagene før avreise har rytterne og støtteapparatet levd isolert fra omverden. På flyplassen møtte de opp med en fersk - og negativ - koronatest før de gikk om bord i et chartret Widerøe-fly som skulle ta dem til Mallorca. Der har de leid et kloster som er omgjort til hotell.

– Vi har brukt en måned på å planlegge dette nøye for å sørge for en trygg reise som mulig. Alle som reiser ned er testet innenfor de siste 72 timene. Vi gjør alt vi kan for å begrense smitteinngangen. Vi skal bo på toppen av en høyde, helt for oss selv. Ved ankomst skal vi teste oss på nytt, og så har vi delt oss inn i forskjellige kohorter som skal trene og leve sammen frem til vi løsner opp etter hvert, forteller lagets sjef, Jens Haugland.

Han bekrefter at kostnadsrammen på en slik treningsleir er på rundt to million kroner.

– Dette er en betydelig merkostnad for oss, selv om vi uansett skulle på en samling i januar. Alternativer for oss som et internasjonalt sykkellag ville vært ikke å drive sykkellaget. Da må vi i så fall tenke helt annerledes. Vi har lært oss å leve med dette og må nok regne med at det blir slik i god tid fremover også. Da gjør vi det vi mener er riktig for vår del.

Slik ser det ut ved klosteret. Foto: Uno-X/Wordup

-Forsvarlig

– Hva får dere i Spania som dere ikke får her hjemme?

– Da jeg gikk ut av bilen, var det minusgrader. Det er ikke egnet for å få kontinuitet i treningsarbeidet for en proffsyklist. Våre konkurrenter er der ute og forbereder seg til en ny sesong. Vi skal gjøre det samme så lenge vi mener det er smittemessig forsvarlig. Dette er proffe ryttere. Vi var på reise i nesten hele Europa gjennom fjoråret. Da klarte vi å gjennomføre sesongen uten å få smitte i laget. Vi kan ikke garantere det nå, men vi har god erfaring, kunnskap og kompetanse, og det er de samme lederne som treffer disse valgene for oss, i samråd med legene, så vi føler at vi står godt rustet, svarer Haugland.

Han mener ikke at det er kritikkverdig å dra til et blodrødt land under en pandemi.

– Ikke så lenge vi følger de anbefalinger og i tillegg tar tøffe valg selv med tanke på hva som kreves for at det skal være trygt. Det at vi lukker flyet og reiser til et kloster, der vi bor isolert i tre uker, er et annet scenario enn det man ser ellers i idretten i Europa, der man beveger seg på tvers av landegrensene. Vi har truffet et godt og tydelig valg som vi står trygt i.

Sportsdirektør Stig Kristiansen mener opplegget er forsvarlig.

– Det har jeg egentlig ingen betenkeligheter med. Med tanke på den jobben vi skal gjøre, så har vi heller ikke så mange valg. Det er 15 minus og snø ute, det er ikke akkurat egnet til det vi holder på med. Dette er derfor forsvarlig med tanke på den jobben vi skal gjøre. Vi har sjekket av dette med eksperter, isolert oss innad i familiene i fem døgn, alle har testet seg før avreise og når vi ankommer hotellet så tar vi en ny hurtigtest. Tryggere enn dette kan vi ikke få det, mener han.

Sesongdebuterer på Mallorca

På vei til Mallorca tok flyet en rask mellomlanding i København for å plukke opp lagets danske ryttere. Ifølge Kurt Asle Arvesen har ledelsen tatt en runde med alle som skal på tur for å understreke at det er frivillig.

– Ingen har vært skeptiske, men det er fritt frem og man kan velge å hoppe av, sier han.

Markus Hoelgaard føler at opplegget er trygt.

– Med all den planleggingen og de tiltakene som er innført, så føles det trygt. Det blir imidlertid en spesiell treningsleir. I starten er vi delt inn i kohorter som skal holde seg for seg selv. Jeg er en del av vestlandsbanden, og vi kommer til å være sammen inntil det løsner opp etter hvert, forteller rogalendingen.

Sykler og utstyr er sendt nedover i lastebiler i forveien. Selv om værforholdene ikke er de beste i starten, så håper laget på et godt utbytte av samlingen.

– Vi er utrolig heldig som får muligheten til dette. Det skal vi ta vare på og gjøre det beste ut av det. Nå skal vi legge et godt grunnlag i januar, så kan det være at vi er i sving med startnummer på ryggen på Mallorca i slutten av måneden. Det gleder vi oss til, sier Arvesen.