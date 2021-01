Tyrkisk storavis: Galatasaray ønsker Sørloth på lån

Lettelsen lyste av Alexander Sørloth da han scoret sitt første mål i RB Leipzig-drakta, i Champions League-møtet med Istanbul Basaksehir 2. desember.

I Bundesliga har det derimot ikke løsnet for nordmannen - der han står uten målpoeng etter 528 minutter fordelt over 13 kamper.

Nå melder den tyrkiske storavisa Sözkü at Galatasaray ser på muligheten for å hente «King of the North» på lån. Sørloth herjet i Süper Lig forrige sesong, da han ble toppscorer med 24 mål på 34 kamper for Trabzonspor.

Ifølge Sözkü ønsker Galatasaray å kvitte seg med høyt lønnede Radamel Falcao, som har mistet over halvparten av kampene med skade så langt denne sesongen.

– Vil få tid

Klubbens låneinteresse for 25-åringen er reell, etter det TV 2 får opplyst. Men veien fram dit virker lang: Det er bare 106 dager siden Sørloth signerte for RB Leipzig etter en komplisert overgangssaga med tre klubber involvert.

Sportsdirektør Markus Krösche betegnet overgangen - verdt et sted mellom 220 og 250 millioner kroner - som den vanskeligste han hadde opplevd.

Det tyrkiske nettstedet Haberler rapporterer også om et Sørloth-håp hos Galatasaray, men siterer Krösche på at tyskerne er innstilt på å gi nordmannen mer tid.

– Det er ikke enkelt for en offensiv spiller å tilpasse seg en ny klubb, og det kan ta lengre tid enn forventet. Vi vil gi ham tiden han trenger, sier RB Leipzig-direktøren.

Guido Schäfer, som følger RB Leipzig tett for lokalavisa Leipizer Volkszeitung, tror det blir «umulig» for noen tyrkiske klubber å hente Sørloth på lån nå.

– Det tror jeg er sjanseløst. Sørloth var en veldig dyr signering for RB Leipzig, og han er fortsatt en god spiller. Julian Nagelsmann (hovedtrener) uttalte nylig til oss at Alexander er inne i en god treningsperiode, og kommer i stadig bedre form. I forrige kamp mot Stuttgart hadde han en veldig god heading som ville gitt 2-0, men keeperen reddet mesterlig, sier Schäfer.

Møter Dortmund til helga



I ettermiddag sjekket han med klubben om det har kommet en henvendelse fra Tyrkia om lån av Sørloth, men fikk til svar at de ikke har hørt noe.

– Uansett vil de trenge ham framover nå, det kommer kamper i flere turneringer og flere spillere er skadet. Han er viktig for RB Leipzig, og det ville være et veldig dårlig signal om de lånte ham ut nå, sier Schäfer.

TV 2 har vært i kontakt med Sørloth-agent Morten Wivestad, som ikke ønsker å kommentere den tyrkiske låneinteressen for Leipzig-spissen.

Neste mulighet for Sørloth til å bryte Bundesliga-nullen er mot Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund førstkommende lørdag.

RB Leipzig ligger for øyeblikket på annenplass på tabellen, to poeng bak Bayern München.