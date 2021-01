Derfor har Mia Gundersen Tinder-trøbbel: – Det er flaut

GOD KVELD NORGE (TV 2): Mia Gundersen (59) er egentlig ikke særlig glad i dating-applikasjonen Tinder. Likevel chatter hun med flere menn der - det kan by på noen utfordringer.

«Camp Kulinaris»-aktuelle Mia Gundersen ønsker å finne kjærligheten og har tatt mobilen til hjelp for å funne en kandidat.

– Jeg må innrømme at jeg tar meg noen «raid» på Tinder av og til, sier hun til God kveld Norge og ler.

SINGEL: Mia Gundersen er singel og leter etter den rette. Hun innrømmer at hun sveiper en del på dating-applikasjonen Tinder, selv om ikke alle tror på at det faktisk er henne. Foto: Marit Hommedal

Gundersen har noen krav for dem hun ønsker å date: Hun vil bli imponert, han må kommunisere godt og ha livet på stell. Ikke for ung, men heller ikke for gammel.

– Jeg må kjenne at «I want you, baby!» Det kan ikke være en som sier: «Ja, vi må jo møtes. Kanskje neste uke?», og så hører du ikke noe, forteller 59-åringen.

Surrer på Tinder

Til tross for at hun er på Tinder, synes hun likevel det er vanskelig å bruke applikasjonen for å finne en perfekt match.

– Det er umulig å bedømme ut fra et bilde, sier Gundersen.

Hun kan tenke at en person virker søt eller ser sexy ut, men er redd for å sveipe feil.

– Så tenker jeg: «Nå sveipet jeg sikkert bort en fantastisk mann fordi jeg ser noe ved han som ikke appellerer til meg». Jeg synes det er urettferdig hele greia, forklarer Gundersen.

Det er ikke alle som tror på at det faktisk er Mia Gundersen som er på Tinder, de tror profilen er falsk. Men til Gundersens store glede er det flere som forstår at det er henne, og sveiper til høyre for en match.

Det har ført til at hun har hatt mange å chatte med - faktisk så mange at det har gått litt i surr for henne:

– Plutselig har det blitt et knippe, og da blir man sliten av å chatte og blir forvirret av hvem som er hvem, sier Gundersen og fortsetter:

– Jeg har kalt folk feil! Det er flaut!

Lover drama

Gundersen er glad for at hun har hatt muligheten til å jobbe under koronapandemien til tross for bransjen hun er i.

– Jeg har hatt den ene jobben etter den andre, det er ikke gitt! Jeg føler meg takknemlig for at jeg har fått jobbet rett og slett, forklarer hun.

Nylig var hun på scenen under «Maskorama» og snart er hun å se i årets sesong av «Camp kulinaris».

– Jeg har hatt det så kjekt, og jeg lærte veldig mye, sier 59-åringen som er veldig interessert i matlaging.

Gundersen forteller at det blir en veldig bra sesong, og hun avslører at det blir knuffing mellom noen deltakere. Selv kranglet hun ikke med noen.

– Heldigvis! Jeg klarer ikke drama. Det er det verste jeg vet, forteller hun.

La om dialekten

Rogalendingen klarte også å lure mange med en nordnorsk vri på dialekten sin under suksessprogrammet «Maskorama».

– Jeg lurte litt på hvordan nordlendingene ville ta det, for jeg var jo innom alle fylkene, ler Gundersen.

Hun understreker at det er lov til å gjøre seg litt til i programmet for at det skal være vanskeligere å finne ut hvem som gjemmer seg bak masken.

«MASKORAMA»: Mia Gundersen var puddelen i NRK-programmet «Maskorama». Foto: Julia Naglestad / NRK

59-åringen synes det var enormt gøy å være med, men husker at det var litt utfordrende på første øvelse da hun ikke klarte å puste eller se gjennom masken.

– Det var som å synge ned i en plastpose, sier Gundersen, som var Puddelen.

Kostymene ble endret på etter øvelsen slik at det ble bedre å synge fra innsiden.

Gundersen synes det var dumt å ryke ut i tredje program, ettersom hun var i karantene i andre program.

– Jeg hadde linet opp så mange fine sanger, sier hun og nevner blant annet «Confidence».