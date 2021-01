Diggins falt - ny Tour de Ski-nedtur for Frida Karlsson

Julija Stupak (25) spurtslo Jessica Diggins og Ebba Andersson på oppløpet i Toblach og gikk til topps på onsdagens ti kilometer jaktstart i Tour de Ski.

Feiret sønnens bursdag med seier

Diggins gikk ut først på jaktstarten, men ble hentet av trioen Andersson, Stupak og Rosie Brennan like etter passering ved 3,3 kilometer da hun falt i en utforkjøring.

Se video av fallet øverst på siden.

Brennan måtte kapitulere på slutten, men Diggins maktet å henge på hardkjøret til Stupak inn mot mål. På oppløpet var det likevel ingenting å stille opp med for amerikaneren, som ble slått av både Stupak og Andersson.

Julija Stupak jublet for seier i Toblach. Foto: Maxim Thore/BILDBYRÅN

– For ett år siden ble sønnen min født. Så gratulerer med dagen til sønnen min. Jeg savner ham. Jeg er glad for at jeg vant. Det er en liten gave til ham, sa Stupak i et intervju med arrangøren etter løpet.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener Stupak nå for alvor har meldt seg på i kampen om sammendraget.

– De amerikanske jentene vil få mer enn nok med å holde russerne bak seg på de to klassisketappene som venter i Val di Fiemme, før amerikanerne selv er blant favorittene på den avsluttende etappen. Her vil det stå mellom utøvere tre nasjoner helt til toppen av alpinbakken, og vi har vel aldri sett en så spennende tour på kvinnesiden før, sier Skinstad.

Karlsson vurderer å gi seg

Frida Karlsson, som endte tirsdagen renn i tårer, bar tydelig preg av ryggplagene hun pådro seg etter en treningsulykke på hotellrommet. Den svenske skiyndlingen klarte ikke å gå teknisk godt og tapte terreng til Diggins i sammendraget.

– Det var tøft. Det er som jeg ikke har kraft i beina, sier Karlsson til SVT etter å ha gått inn til 13. plass.

– Jeg tror ikke det er farlig å gå, men jeg kjenner at jeg er hemmet av det.

PREGET: Frida Karlsson sliter med vond rygg. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Karlsson gikk ut 52 sekunder bak Diggins, men endte opp drøyt 1.20 bak Tour-lederen i mål. Diggins leder nå 22 sekunder foran Brennan og 58 sekunder foran Stupak.

Karlsson faller til fjerdeplass hele ett minutt og 29 sekunder bak Diggins.

– Det kjennes ikke verdt det å gå om man ikke får ut sitt beste. Og så er ikke touren mitt største mål denne sesongen, så jeg skal veie for og imot. Så får vi se, sier hun.

Skinstad mener imidlertid at tour-sjansene ikke er over fro Karlsson.

– Frida Karlsson sliter åpenbart etter uhellet i går, men kriger seg inn til et brukbart renn i dag også. Så sterk hun antas å være på sisteetappen er det ennå ikke over for hennes del, men det forutsetter at hun ikke taper for mye på de to første etappene i Val di Fiemme, sier TV 2s ekspert.

– En svenske som for alvor viser seg frem i Toblach er Ebba Andersson. Også hun skal være råsterk på den avsluttende etappen, men i likhet med Karlsson er hun er avhengig av å levere to gode løp i Val di Fiemme for å være i posisjon før den avsluttende klatreetappen, sier Skinstad.