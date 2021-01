Mæland: – Sender lovforslag om portforbud ut på høring

Justisdepartementet har de siste ukene jobbet med å utrede det juridiske grunnlaget for portforbud i Norge. Nå sendes et lovforslag ut på høring.

Da Norge stengte ned 12. mars i 2020, ble det ikke innført portforbud.

Portforbud har likevel vært sett en rekke steder i verden under pandemien, både i Europeiske land og andre land.

Siden november har justisdepartementet jobbet med å utrede det juridiske grunnlaget for portforbud i Norge.

– De siste ukene har vi sett en tydelig smittøkning i Norge, og vi har også sett at viruset har endret seg. Dette ser vi på med bekymring, men vi har vært forberedt på dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Siden november har regjeringen jobbet med et lovforslag om et mulig portforbud, sier Mæland.

Sendes på høring

Mæland understreker at det per i dag ikke er aktuelt å innføre et porforbud, og at dette kun vil være aktuelt i ekstreme tilfeller.

– Vi håper det aldri vil være nødvendig. Likevel sender vi senere denne uken ut et lovforslag om portforbud på høring, slik at vi får en debatt rundt dette, sier Mæland.

Fram til nå har blant annet har flere norske ambassader i utlandet blitt bedt om å rapportere om hvordan portforbudet har vært håndhevet i deres respektive land.

FHI bekrefter også at de har kommet med sine innspill angående portforbud, men vil ikke si noe om hvilke råd de har landet på.

Trapper opp grense-testing

Mæland sier også at teststasjonene ved grensene til Norge skal bli oppbemannet, slik at det blir bedre kapasitet for å teste dem som ankommer Norge.

– I land etter land har vi sett at smitteutviklingen har eksplodert den siste tiden. I flere land er løsningen nedstengning, med de tøffe konsekvensene dette bringer med seg. Vi er ikke der enda, men vi må ikke tenke at vi ikke kan komme dit, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hun understreker at næringslivet nå er sterkt presset som følge av koronatiltakene.

– Restaurantbransjen og reiselivsnæringen er i knestående nå. Ti måneder med avstand mellom mennesker, viser oss hvor viktig nærhet er. Utelivet er også en unik bransje, fordi det handler om å være sammen. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for næringslivet i ytterligere to måneder, sier Nybø.

Hun sier det også vil komme en ny nettside der bedrifter kan søke om støtte.

– Tusenvis av bedrifter vil få sårt tiltrengt støtte utbetalt. Jo høyere tapet er, jo mer støtte får man, sier hun.

– Rekordhøy smitte

Helseminister Bent Høie sier han er svært bekymret over smittesituasjonen i Norge. Onsdag var det registrert rekordhøye 930 nye smittetilfeller i landet.

– Tiltakene utvides derfor til 19. januar. Vi er på vei til den vanlige hverdagen vår, men denne veien er ikke rett, og vi må se hvordan det går, sier han.

Høie sier videre at det er oppløftende at vaksinasjonen er i gang.

– Nå ser det også ut til at Moderna-vaksinen blir godkjent. Det er vi glad for, for det betyr at flere kan bli vaksinert, sier Høie.

Direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, sier hun er bekymret for smitteøkningen.

– Trøndelag har nå den høyeste forekomsten i landet, etterfulgt av Oslo, Viken og Rogaland, sier Stoltenberg.

Antallet nye innleggelser i sykehus har vært stabilt, men Stoltenberg sier at de forventer flere innleggelser i tiden som kommer.

– R-tallet er nå på 1,4, det er for høyt, sier hun.

Stoltenberg sier målet er å få vaksinert alle voksne i Norge før sommeren.

– Vi har foreløpig ønsket at vi skal ha nok doser til de som har fått dose 1, og har valgt å bygge opp et beredskapslager. Dette er fordi det har vært usikkert hvilke leveranser vi skulle få. Det vi vet nå, er at vi kan vente oss en del leveranser framover. Dette betyr at vi regner med å kunne vaksinere alle voksne før sommeren, sier Camilla Stoltenberg.

Følg pressekonferansen direkte i toppen av saken.