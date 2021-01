Politibetjenter slått i hodet - kjørt til legevakta

To politibetjenter er kjørt til legevakta med hodeskader, melder politiet på Twitter.

To politibetjenter er kjørt til legevakta med hodeskader etter at de rykket ut til et oppdrag på bensinstasjonen på Gol. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet rykket ut til en melding om ordensforstyrrelse. Da de kom fram skal de ha blitt slått hardt i hodet av en mann i 50-åra.

– Begge er skadd og må til legevakt, skriver politiet på Twitter.

Politiet skriver at de har kontroll på mannen.