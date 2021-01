– Du mister ikke bare et hus, men hele tryggheten

Over 900 personer har blitt evakuert fra tettstedet Ask i forbindelse med det katastrofale kvikkleireskredet 30. desember.

Flere av de evakuerte har ikke lenger et hjem å dra tilbake til og står nå på bar bakke.

– Det å miste alt man eier er et enormt tap, sier psykolog og professor Atle Dyregrov.

KRISE: Dyregrov har møtt mange mennesker som har opplevd katastrofer og krise. Foto: Ingrid Wollberg

For mange er det vanskelig å forstå hvor knyttet man er til hus, møbler og eiendeler, før det plutselig er borte.

– Familiealbum, arvegods, gamle møbler og barnas favorittkosedyr betyr mye for oss fordi det knytter oss til fortiden. Når du mister hjemmet ditt, er det minner som blir borte for alltid, sier Dyregrov.

Må starte på nytt

TV 2 har tidligere skrevet om ekteparet Mona Torp og Stein Magne Ranum. De lå og sov da huset deres forsvant ned i skredgropen. Nå er huset og alt de eier borte.

– Vi må starte helt på bånn. Vi har ingenting igjen, sa Ranum til TV 2 mandag.

Dyregrov sier at det er svært utfordrende å skulle starte på nytt uten noen av de gamle eiendelene.

– Det å se det samme bildet på stueveggen hver dag gir oss en form for trygghet. Det er disse tingene som gjør huset til et hjem, og det oppleves derfor veldig dramatisk å miste alt, sier Dyregrov.

Nye minner i nytt hus

Gjennom sin jobb på senter for krisepsykologi har han møtt mange mennesker som har mistet hus og verdifulle eiendeler i brann og andre katastrofer. Dette tapet oppleves ofte verre enn mange hadde forestilt seg.

– For mange er det overveldende å tenke på alt som er borte og alt som må kjøpes inn. Men over tid vil man komme tilbake i rutinene og lage nye minner i det nye huset, sier Dyregrov.

For å klare dette mener Dyregrov det er viktig å finne tilbake til gamle rutiner.

– Det å spise middag sammen rundt spisebordet eller ha samme rutiner rundt leggetid for barna gir trygghet og stabilitet. Da blir det mer som hjemme, selv om man ikke har tingene sine, sier Dyregrov.

Fysisk stressreaksjon

Det er et stort apparat som nå ivaretar de berørte og etterlatte etter skredet.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gitt råd til kommunen og det regionale traumeteamet om hvordan de bør følge opp de berørte.

– Når man har opplevd en katastrofe og vært i fare opplever mange akutte stressreaksjoner. Det kan bli vanskelig å føle seg trygg etter hendelsen, og reaksjoner som søvnvansker, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og skvettenhet er vanlig, sier forskningsleder Grete Dyb i NKVTS.

TRYGGHET: Dyp mener at tap av trygghet er en vanlig reaksjon etter store katastrofer. Foto: NKVTS

I starten er det derfor viktig å dempe de akutte reaksjonene og hjelpe den utsatte til å gjenvinne opplevelsen av trygghet.

Det kan derimot være utfordrende å finne tilbake til tryggheten når man ikke lenger kan dra til det stedet man kanskje føler seg aller tryggest.

– De som har mistet hjemmet sitt mister det stedet de hører til, der de er vant til å finne ro og hvile, være seg selv og føle seg trygge. Det er traumatisk å oppleve at dette plutselig forsvinner, sier Dyb.

– Vi må stille opp

Når det skjer store katastrofer, som skredet i Gjerdrum, er det ofte mange i lokalsamfunnet som blir berørt.

– Hele kommunen har opplevd et stort tap. Noen har vært i akutt fare, mange er evakuert og mange har vært vitne til skremmende hendelser eller er pårørende til hardt rammede, sier Dyb.

De neste ukene blir det derfor viktig å ha nok ressurser til å følge opp alle som ønsker hjelp. Dyb understreker at dette også gjelder de som har deltatt i redningsarbeidet og i kommunens arbeid.

– En hendelse som dette er en vond erfaring man tar med seg resten av livet. I en tid fremover er det mye som skal bearbeides og mestres. På lang sikt er målet at hendelsen blir et minne man kan leve med uten at den gir helseplager, sier Dyb.