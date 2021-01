Julian Assange slippes ikke fri mot kausjon

Onsdag er det kausjonsmøte for Assange i Westminster Magistrates Court i London, etter at en britisk dommer mandag avslo å utlevere Wikileaks-gründeren til USA.

Avgjørelsen ble anket, og onsdag klokken 11.15 meldte svensk TV 4 at Assange løslates mot kausjon. Noen minutter senere trakk de meldingen. Nå er det uklart hva som skjer, og det ser ut som forhandlingene pågår fremdeles.

Klokken 12.30 melder Reuters at Assange ikke slippes mot kausjon. Dermed blir Assange sittende i fengsel i Storbritannia mens man venter på at ankesaken skal behandles.

USA ønsker å stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden.

Tiltalen mot Assange åpnet for å fengsle ham i 175 år.

Under et rettsmøte mandag sa derimot dommer Vanessa Baraitser at hun var bekymret for Assanges mentale helse, og at hun mente fengselsforholdene i USA ikke er det rette for ham.

Ifølge Baraitser vil Assange begå selvmord dersom han blir utlevert. Dette overrasket mange, da det på forhånd var ventet at Assange ville bli utlevert.

Advokaten som representerte USAs regjering argumenterte mot løslatelse, da de mener Assange kan gå på rømmen om han får muligheten.

Assange tilbrakte syv år i skjul på den ecuadorianske ambassaden i London da han var etterlyst og mistenkt for å ha begått en voldtekt i Sverige. Saken er nå henlagt.

Presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner regner Assanges arbeid som gravejournalistikk, og han har også sterk støtte i FN, som mener at han de siste årene er blitt utsatt for torturlignende forhold mens han har sittet varetektsfengslet i et høysikkerhetsfengsel utenfor London.