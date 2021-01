Mener Norwegian må betale tilbake med renter hvis du krever det – sjekk om du bør ta jobben

Flyvningene ble kansellert som følge av reiserestriksjonene som ble fastsatt av nasjonale myndigheter grunnet covid-19-pandemien.



EU-kommisjonen har uttalt at tiltak som offentlige myndigheter iverksetter for å bremse covid-19-pandemien, ikke er å anse som en del av fraktførernes daglige drift, og slike tiltak vil være utenfor fraktførernes kontroll. I henhold til artikkel 5 nummer 3 i forordningen har ikke passasjerene rett på erstatning dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var iverksatt. Dette vilkåret må anses oppfylt i tilfeller hvor offentlige myndigheter enten uttrykkelig forbyr visse flyvninger eller forbyr flyt av mennesker på en slik måte at flyvningen ikke kan gjennomføres.



Klager hadde kjøpt billetten sin gjennom et reisebyrå. Dette reisebyrået har allerede søkt om refusjon, som ble innvilget den 17. juli 2020. Basert på dette har Norwegian oppfylt forpliktelsene sine i henhold til EU-forordning 261/2004.