Ytterligere tre personer koronasmittet i Manchester City

Klubben bekrefter at Scott Carson, Cole Palmer og én fra støtteapparatet ha avlagt positive koronatester.

Nyheten kommer bare timer før semifinalen i ligacupen mot Manchester United.

Keeper Scott Carson (35) satt på benken under søndagens kamp mot Chelsea i Premier League, mens unggutten Cole Palmer sist var på benken for førstelaget under kampen mot Newcastle 26. desember.

– De kommer nå til å isolere seg i henhold til protokollen til Premier League og britiske myndigheter for karantene. Alle i klubben ønsker Scott, Cole og alle våre kolleger god bedring og retur til jobb, trening og konkurranse, skriver City i en uttalelse.

Manchester City hadde et smitteutbrudd forrige uke og måtte klare seg uten seks spillere mot Chelsea i helgen. Spillerne som ble satt ut av spill var Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Tommy Doyle og Eric Garcia.

Zack Steffen måtte vokte buret mot Chelsea i fraværet til Ederson. Carson var reservekeeper, men nå er han utilgjengelig til onsdagens kamp mot United. Dermed kan det være duket for 18-årige Jamess Trafford på benken. Han har vært del av Citys Champions League-tropp denne sesongen.

Tirsdag ble det meldt om smitterekord i Premier League. Det ble avdekket 40 positive prøver i klubbene etter forrige ukes tester. Citys kamp mot Everton i romjulen måtte utsettes kort tid før avspark etter positive tester i City-leiren. Også oppgjøret mellom Burnley og Fulham, som skulle blitt spilt 3. januar, ble koronautsatt.