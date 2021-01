«Paradise»-Carl Aksel tiltalt for millionbedragerier

Realitykjendis Carl Aksel Jansen (25) er tiltalt for hvitvasking og en rekke grove bedragerier med en totalsum på over 4,5 millioner kroner. – Han er lei seg, sier forsvareren.

– Forholdene har hatt et systematisk og organisert preg. Påtalemyndighetens syn er at han har brukt statusen sin til å innynde seg hos ofrene sine, sier aktor i saken, politiadvokat Andreas Kruszewski til TV 2.

AKTOR: Andreas Kruszewski. Foto: NTB

I fire av de siste fem årene har Carl Aksel Jansen hatt en inntekt på null kroner. Unntaket var i 2018, da han hadde 117.503 kroner, ifølge skattelistene.

Likevel har de som følger 25-åringen på sosiale medier, sett at han stadig har reist på utenlandsferier, kjørt fete biler og posert med klokker og dyre merkeklær.

Jansens merforbruk har fått politiet til å stusse. I september slo politiet til og pågrep ham. Realitykjendisen ble siktet for bedragerier mot flere personer.

Ved å få tak i BankID-opplysningene deres lånte han millioner av kroner i ofrenes navn, mente politiet.

SOSIALE MEDIER: Her viser Carl Aksel Jansen (25) frem en flaske champagne og to klokker av merket Rolex på sin Instagram-konto. Foto: Privat

– Veldig lei seg

Onsdag fikk Jansen vite at han er tiltalt for grove bedragerier, hvitvasking og trafikklovbrudd.

Totalbeløpet er på over 4,5 millioner kroner, ifølge tiltalen. Tre menn og tre kvinner er fornærmet i bedrageridelen av saken. Politiet mener at ugjerningene skjedde fra april i 2018 og frem til august i 2019.

FORSVARER JANSEN: Advokat Petter Bonde sier at hans klient er lei seg. Foto: Heiko Junge / NTB

Jansens forsvarer, advokat Petter Bonde, sier til TV 2 at hans klient erkjenner straffskyld for de aller fleste postene i tiltalen.

– Han er veldig lei seg for den smerten han har påført andre. Han jobber hardt med narotikarehabilitering og tar tak i situasjonen han er i.

– Hvilken relasjon har han til de fornærmede?

– Det ønsker jeg ikke å gå inn på, men han er sterkt uenig i at han har utnyttet noen kjendisstatus på noe vis. Det mener vi er en uriktig forståelse av faktum, sier Bonde.

Ifølge tiltalen brukte Jansen pengene til blant annet å nedbetale gjeld og å kjøpe seg en bil.

Jansen er også tiltalt for grov hvitvasking ved å overføre penger til en rekke navngitte personer. I tillegg mener politiet at han har kjørt bil mens han var ruspåvirket, samt å ha kjørt uten gyldig førerkort ved to anledninger.

Tidligere straffedømt

For mange ble Jansen kjent gjennom to sesonger av realityprogrammet «Paradise Hotel».

Han har senere snakket åpent om da han ble utsatt for blind vold. Han har også vært åpen om alkoholproblemene sine i et intervju med Se og Hør.

Samtidig har 24-åringen vært i politiets søkelys.

I 2013 ble han straffedømt for å ha benyttet falsk identitet og for å ha oppbevart narkotika. I 2015, like før han deltok i «Paradise Hotel», ble han straffedømt for andre gang – for ruspåvirket kjøring og nye narkotikalovbrudd.

De siste årene har Jansen forsøkt å slå seg opp som artist. Duoen han er del av, har mer enn 20 millioner avspillinger på Spotify.