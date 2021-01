Stoltenberg alvorlig bekymret for de neste ukene: R-tallet er på 1,4

– Fy søren, sukker Camilla Stoltenberg da hun får se den ferske ukesrapporten om koronavirus for uke 53.

FHI ytret sin bekymring for smittetallene etter årets julefeiring allerede i desember. De fryktet at flere nærkontaker og mer reising både innenlands og utenlands under julehøytiden, ville føre til høyere smittetall på nyåret.

– Vi har forventet en økning denne uken, men nå ser vi det manifestert, sier FHI-direktøren til TV 2.

Totalt har de registrerte smittetilfellene økt med 16 prosent fra uke 52 til 53, med over 3700 nye smittede. Det kommer frem i Folkehelseinstituttets ferske ukesrapport.

Det såkalte R-tallet har også steget fra 1,3 til 1,4.

– Det er en sterkere stigning enn vi har sett tidligere, sier Stoltenberg.

Onsdag klokken 14.00 holder regjeringen og FHI pressekonferanse om smittesitasjonen. Den kan du se på TV2.no og på Nyhetskanalen.

Rogaland og Trøndelag skiller seg ut

Forrige uke var det også en økning i antall smittede, men da kun seks prosent. Nå er det spesielt fylkene Rogaland og Trøndelag som skiller seg ut.

– Vi ser at fylkene Rogaland og Trøndelag har kommet opp blant de fire fylkene med det høyeste smittetrykket, fra å ha ligget veldig lavt frem til uke 49. Så dette viser hvor raskt dette kan endre seg.

Trøndelag troner på toppen. De har nesten dobbelt så mange smittetilfeller per 100.000 innbygger, enn det resten av landet har totalt.

RASKERE ENN FORVENTET: FHI hadde forventet en økning i antall smittetilfeller på nyåret, men dagens tall er høyere enn de fryktet. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Vurderer strengere tiltak

– Dere ytret før jul at dere var bekymret for smittesituasjonen på nyåret. Var det dette dere var bekymret for?

– Ja, vi hadde ikke satt presise tall på det, men ja, det er det vi hadde forventet. Vi ser den nok enda litt raskere og mer uthalt enn vi tenkte da, sier FHI-direktøren.

– Kan man forvente enda strengere tiltak nå som smittetallene går så kraftig opp?

– Den vurderingen er ikke tatt enda, men det arbeidet begynner vi med i disse dager. Og så vil jo regjeringen bestemme hva som skjer etter 18. januar på grunnlag av situasjonen.

Stoltenberg frykter nå at smittesituasjonen i Norge kan gå inn i samme mønster som man har sett i andre europeiske land.

– Vi er bekymret for ukene fremover. Dette er en kurve som ligner på den vi har sett i mange andre europeiske land.