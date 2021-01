– Han ville vært drømmesigneringen for Liverpool

Tapet mot Southampton blåste nytt liv i spekulasjonene rundt Liverpools midtstopperjakt i januar. Med Joel Matip, Virgil van Dijk og Joe Gomez på skadelisten har ungguttene Nat Phillips, Rhys Williams samt kaptein Jordan Henderson vikariert i midtforsvaret. Med vekslende hell.

Jürgen Klopp har lenge vært lunken til å hente inn en ny midtstopper og har pekt på den spesielle situasjonen grunnet koronapandemien og nødvendigheten av å være ansvarlig med pengebruken. Men det gjorde tyskeren også før sesongen. Da endte han likevel opp med å handle Diogo Jota, Thiago og Konstantinos Tsimikas.

Det var ingen tillitserklæring for Williams og Phillips at Klopp valgte å bruke midtbanespillerne Fabinho og Henderson som stoppere mot Southampton. Nå tror TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller at Liverpool kommer til å åpne sjekkheftet i januar.

– Tapet mot Southampton gjør at det endrer seg. Liverpool har ålreite vikarer, men det blir følgefeil i laget når viktige midtbanespillere må spille i forsvar. Det gjør veldig mye med helheten. Jeg kan ikke se for meg at det blir oppskriften resten av sesongen om man har tenkt til å vinne Premier League, sier Stamsø-Møller.

Han mener de nåværende vikarene rett og slett ikke er gode nok.

– Williams og Phillips holder ikke den klassen som skal til for å spille midtstoppere for Liverpool. Midtstopper-konstellasjonene til Liverpool har vært av ypperste verdensklasse de siste årene. Det er så vidt Phillips og Williams holder nivået for et bunnlag i Premier League. Det er helt på det jevne. De gjør merkelige ting iblant og er ikke klare for oppgaven, slår han fast.

Januarvinduet er åpent. Spørsmålet er hvilke klubber som er villige til å selge til Liverpool midt i sesongen. Og til hvilken pris.

– Det er ganske mange som vil spille for Liverpool, og det er ganske mange klubber som kan tenke seg å selge til Liverpool. Spørsmålet er hvor langt Liverpool er villige til å strekke seg nå. Det gjør det vanskelig å si hvem de skal plukke. Men det finnes alternativer i Premier League som kunne vært en god idé, fortsetter Stamsø-Møller.

– Han er Liverpool-gutt

Han trekker frem to kandidater som kan være realistiske.

– Skal Liverpool ha en god midtstopper i mange år uten å betale for mye, er Aston Villas Ezri Konsa et godt alternativ. Han er en kjempegod Premier League-stopper som jeg tror kan være verdt det dobbelt eller tredobbelt av det han er verdt nå om et år eller to. En annen quick fix-løsning er Connor Coady, som er Liverpool-gutt. Han er bra nok til å til å spille for et topplag i Premier League. Han er ingen Van Dijk eller Gomez, men han er god. Coady er en annerledes midtstopper. Han er ikke så stor og fysisk, men bra nok. Spørsmålet er prisen. Det samme med Jannik Vestergaard. Det kunne vært en quick-fix, men en veldig dyr quick-fix. Southampton vil nok ikke gi ham bort billig, sier Stamsø-Møller.

TV 2-eksperten tror det blir for dyrt å hente premium-stoppere som Kalidou Koulibaly og Dayot Upamecano. Schalkes tyrkiske unggutt Ozan Kabak kobles til en rekke Premier League-klubber. Stamsø-Møller blir ikke overrasket om Klopp henter en midtstopper fra Tyskland.

– Og det kan fort være en som ikke alle har hørt om. En som er et sted midt mellom Van Dijk og unggutta de har. De kan kuppe noen fra en klubb som virkelig trenger penger, men det er vanskelig å si hvor desperate de forskjellige klubbene er akkurat nå, sier TV 2-eksperten.

– Ypperlig signering

Den aller beste kandidaten mener han finnes i Bayern München.

– Jeg vet ikke hvor populær Sergio Ramos er i Liverpool-kretser, men det ville vært det store sjokket. Jeg tviler på at det vil skje. David Alaba hadde vært drømmesigneringen for Liverpool. Da hadde de fått en veldig anvendelig verdensklassespiller som kanskje ikke vil koste altfor mye. Det ville vært en ypperlig signering, så jeg ville nok tatt en telefon til Bayern for å høre hvor landet ligger. Alaba kan spille i tre-fire posisjoner. Men jeg har ikke kjempetro på at det kommer til å skje.

Et annet alternativ er Inters Milan Skriniar, som tidligere har vært koblet til Tottenham.

– Hvis han er tilgjengelig for en pris rundt 200 millioner kroner er det bare løpe og kjøpe, men det tviler jeg på. Jeg synes både Gomez og Van Dijk er bedre enn Skriniar på sitt beste. Han er litt for dyr som quick-fix og litt for dårlig til å spille fast seinere, avslutter Stamsø-Møller.