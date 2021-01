Berit Nordstrand får slakt: – Kan i verste fall bidra til at barnet feilernæres

Forfatter og lege Berit Nordstrand får kraftig kritikk for at hennes nyeste bok kan føre til «sykeliggjøring og helseangst» og at «barn feilernæres». Hun er ikke enig i kritikken.

Kritikken kommer fra Rådet for legeetikk, som har gjort et vedtak på at Nordstrand bryter regler for god legeetikk.

Rådet mener blant annet at informasjonen som den kjente forfatteren formidler i boken «Omstart 30» og på sine nettsider, er «uriktig eller villedende».

De mener også at det bidrar til «sykeliggjøring og helseangst» ved at hun oppfordrer pasientene til å på egen hånd bestille laboratorieprøver.

Berit Nordstrand skriver i en skriftlig uttalelse til TV 2 gjennom sin manager Vegard Støten at hun tar på stort alvor at hun har blitt klaget inn.

«Samtidig som jeg ikke kan si meg enig i klagen og rådets vurderinger», skriver hun videre.

Se resten av Nordstrands uttalelse lengre ned i saken.

FORFATTER: Berit Nordstrand har skrevet en rekke bøker om kosthold og ernæring. Her fra en lansering i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klaget inn

Nordstrand ble klaget inn av legene Kaveh Rashidi og Signe Flottorp.

De reagerer på Nordstrands praksis, som de mener er i strid med etiske regler for leger «fordi det hun anbefaler i sin virksomhet savner grunnlag i vitenskapelige undersøkelser eller tilstrekkelig medisinsk praksis».

I forbindelse med behandlingen av klagen mot Nordstrand har tre foreninger uttalt seg.

Alle tre gir boken hennes og opplysninger på hennes nettside kraftig kritikk.

Helseangst

Ifølge Norsk Gastroenterologisk forening mangler mye av teksten i boken hennes «Omstart 30» vitenskapelig grunnlag eller er i strid med medisinsk allment akseptert forståelse.

– Leseren, oftest en sårbar pasient, får klar beskjed om hvordan blant annet funksjonell magetarmsykdom skal utredes og behandles, men det hun beskriver avviker sterkt fra anbefalt praksis i norske og europeiske guidelines, skriver foreningen.

Måten hun framstiller metodene hennes på, mener foreningen skremmer leseren med konsekvensene dersom hennes metode ikke følges.

– Vi er bekymret for at hun med dette skaper helseangst i stedet for å lindre og hjelpe pasienter som sliter med symptomer, skriver Norsk Gastroenterologisk forening.

– Ingen erstatning

Nordstrand skriver videre i e-post til TV 2 at hun ønsker seg «gode faglig og åpne diskusjoner»

«Som legeforeningen også kjenner til, er en stor del av en legers medisinske praksis erfaringsbasert og ikke kun forskningsbasert. I sær gjelder dette kosthold-livsstils grep, som vanskelig lar seg randomisere», skriver hun.

Nordstrand sier videre at hun «erfarer at veldig mange blir hjulpet» med hennes bøker og metoder.

«Mine bøker og foredrag er på ingen måte ment som en erstatning for medisinsk behandling. De er ment som inspirasjon og hjelp til å kunne ta bedre livsstils valg, i kombinasjon med nødvendig medisinsk behandling, for å få best mulig helse og livskvalitet», skriver hun.

Nordstrand har ikke jobbet som lege siden 2015.

Alibi

Barnelegeforeningen skriver at de er bekymret for at Nordstrands råd «kan føre til at barn settes på unødvendige restriktive dietter ut fra kriterier og diagnostikk som mangler vitenskapelig grunnlag».

Norsk forening for allmennmedisin mener at opplysningene i boken og på nettsiden inneholder informasjon som er «uriktig eller villedende».

– Markedsføringen kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, skriver de.

De mener også at Nordstrand, som er utdannet lege, bruker tittelen som et alibi.

«Berit Nordstrand driver en kommersiell virksomhet hvor hun i stor grad benytter sin legetittel som faglig alibi for sine påstander. I boka presenterer hun en medisinsk teori hvor hun hevder at riktig type kosthold kan behandle en lang rekke helseplager og diagnoser.»

Videre mener foreningen at ved å «anbefale egendiagnostikk og kostregimer også for barn kan sette pasienten i unødig fare».

Positivt, men...

Rådet for legeetikk mener bokens kapitler om ernæring og oppskrifter inneholder generelt informasjon som er i tråd med generelle kostholdsanbefalinger.

De skriver at de er positive til at leger bidrar til å opplyse befolkningen om både ernæring og andre helserelaterte temaer.

Men de skriver at det er avgjørende at slik informasjon er basert på vitenskap og medisinsk allment aksepterte metoder.

Rådet trekker fram et sitat i boken:

– Utfra innspillene fra relevant fagmiljø mener rådet at formuleringen «Har du barn og/eller ungdom i huset med helseplager som kan koples til lekk tarm og inflammasjon, bør de følge planen 100%» er særlig uheldig og kan i verste fall bidra til at barnet feilernæres, skriver de.

Rådet mener at markedsføringen kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten.

Rådet har i vedtaket bedt henne merke seg kritikken og innrette framtidige bøker, kurs- og helseopplysninger «i tråd med allment anerkjent medisinsk kunnskap og metode».