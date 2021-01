Slik vurderer legenden Graneruds sjanse til å vinne Hoppuka

Tidligere norske vinnere av Hoppuka frykter at avstanden opp til Kamil Stoch er for stor før det avgjørende rennet i Bischofshofen, men klamrer seg likevel til håpet.

– Det er bare å hoppe bakken ned og sette et fint nedslag. Så enkelt er det, humrer Bjørn Wirkola når TV 2 slår på tråden.

– Polakkene bommer ikke så mye

Han vet bedre enn de fleste hva som skal til for å vinne Hoppuka sammenlagt. Tre år på rad vant den nå 77-årige altaværingen den prestisjetunge konkurransen, og nå klamrer han seg til å håpet om at Halvor Egner Granerud (24) bli den niende nordmannen som går til topps.

– Det skal litt til å vinne, men det er muligheter for at han kan gjøre det. De to polakkene bommer ikke mye. Sånn sett ser jeg litt svart på vinnersjansene, men vi får håpe han klarer det med to makshopp, sier Wirkola.

Bjørn Wirkola (midten) etter seier i rennet i Innsbruck i Hoppuka 1969. Foto: Votava

Sitsen før onsdagens renn i Bischofshofen er som følger. Kamil Stoch leder 15,2 poeng foran landsmann Dawid Kubacki. Granerud følger deretter på tredjeplass - 20,6 poeng bak Stoch.

– Hvis Granerud får hoppe under like forhold som de to andre, er han såpass mye bedre enn dem at han kan vinne. Men han må ha to fulltreffere, sier Wirkola.

Norske vinnere av Hoppuka Olaf B. Bjørnstad (1953/54)



Toralf Engan (1962/63)



Torgeir Brandtzæg (1964/65)



Bjørn Wirkola (1966/67, 1967/68, 1968/69)



Ingolf Mork (1971/72)



Espen Bredesen (1993/1994)



Sigurd Pettersen (2003/2004)



Anders Jacobsen (2006/2007)

Bomhoppet som gir håp

Sigurd Pettersen gikk til topps i Hoppuka i 2004 og mener som Wirkola at Granerud trenger god flyt for at det skal bli sammenlagtseier. Han peker på Anze Lanisek, som havnet helt nede på 52. plass under tirsdagens kvalifisering. Kun tre hoppere var dårligere enn sloveneren, som ligger på sjetteplass i sammendraget.

– Man så på Lanisek i går at det kan oppstå bomhopp. Da går de 20 poengene fort. Det er klart at muligheten fremdeles er der, men sånn i utgangspunktet vil det bli vanskelig. I alle fall ut fra det som ble vist i går, sier Pettersen til TV 2.

Sigurd Pettersen ble hyllet etter å ha vunnet det avsluttende rennet i Bischofshofen og Hoppuka sammenlagt i 2004. Foto: Robert Michael

En ting som taler i favør den polske lederduoen er rutine. Fjorårets utgave ble vunnet av Kubacki, mens Stoch vant to på rad i 2017 og 2018.

– Kamil har vært ute en vinternatt før med tanke på dette scenarioet. Han er en person som mest sannsynlig kommer til å dra dette i land, sier Pettersen, som likevel ikke utelukker noe som helst.

– Innimellom kan det virke som at hopping er forutsigbart i form av at folk bare hopper stabilt og godt hele veien. Ingen er unntatt tilfeller der man bare bommer. Det kan komme av at man rett og slett er mer nervøs og spent. Da kan det også være at man ikke har rytmen eller timingen som skal til for å få til et brukende skihopp. Da er man ute av dansen.

Også bakken i Bischofshofen kan gi utslag, mener Wirkola.

– Det er et ganske slakt tilløp. Man får ikke det trøkket når man kjører inn i overgangen på hoppet. I tillegg er det ganske bratt nedover. Hvis man først får til bakken, er den ganske artig å hoppe i. Den skiller litt, sier Wirkola.

– På høyde med OL og VM

Granerud har de siste ukene vist vanvittig form. Med fem verdenscupseirer på rad skrev han seg inn i norsk hopphistorie. Skulle han vinne Hoppuka, vil det være en enorm prestasjon av 24-åringen.

– Det er ett av de største hopprennene du kan vinne. Jeg stiller det fullt på høyde med OL og VM. Det er kanskje enda vanskeligere å vinne Hoppuka enn å vinne OL eller VM. Den har bestandig vært populær. Man setter litt ekstra pris på det når man klarer det første gang. Å vinne tre ganger på rad som meg er det ingen andre som har klart. Det er flere som har vunnet tre ganger, men ikke på rappen.