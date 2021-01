Tre tiltalt for drapet på Halil (21): – Fremstår som en aksjon

Politiet mener at 21-åringen som skjøt og drepte Halil Kara (21), spanet på ham i minuttene før drapet. Motivet har de ikke kommet til bunns i.

Denne uken ble tre unge menn tiltalt for drap eller medvirkning til drap.

I tillegg er to andre menn i 20-årene tiltalt for bevispåvirkning fordi de ifølge tiltalen kjørte gjerningsmannen til Gøteborg etter drapet.

Alle de fem tiltalte nekter straffskyld.

Pågrepet i Ungarn

Sent på kvelden fredag 10. januar i fjor hadde Kara og noen kamerater spist kebab på Prinsdal Grill øst i Oslo.

Da de kom ut igjen på parkeringsplassen foran gatekjøkkenet, ble 21-åringen skutt i hodet av en maskert mann.

Umiddelbart oppstod et basketak mellom Karas venner og skytteren. Under slåsskampen ble en av kameratene slått og knivstukket flere steder, mens gjerningsmannen kom seg unna.

Basert på vitneforklaringer etterlyste politiet en 21 år gammel mann. Seks dager etter drapet ble han pågrepet på grensa mellom Ungarn og Serbia.

Forsvareren til gjerningsmannen, advokat Morten Furuholmen, vil ikke svare på hvordan hans klient formelt stiller seg til skyldspørsmålet, fordi han ennå ikke har forklart seg detaljert om hendelsen.

– Min klient har erkjent å ha vært på stedet, og at han er å anse som skytteren, men omstendighetene rundt avfyringen av våpen og hvorfor han var bevæpnet, vil bli viktige bevistemaer i retten, sier Furuholmen.

FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen. Foto: Berit Roald / NTB

Da skytteren ble tatt, hadde politiet allerede pågrepet to andre menn på 21 og 19 år, som de knyttet til drapet.

Fanget på video

Ifølge tiltalen satt den 21 år gamle skytteren og en av de to andre mennene sammen i en bil i skrått overfor Prinsdal Grill kort tid før drapet. Derfra hadde de utsyn til gatekjøkkenet.

– Vi mener at de fulgte med på fornærmede og kameratene hans, sier statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Schei skal føre påtalemyndighetens sak i Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB

Overvåkingsbilder viser at bilen de sitter i, på et tidspunkt stopper ved siden av en annen bil. Påtalemyndigheten mener at den tredje drapstiltalte samtidig overleverte drapsvåpenet til skytteren.

Drapsvåpenet er ikke funnet, ifølge TV 2s opplysninger.

Teletrafikk viser at personene som politiet mener satt i de to bilene, var i kontakt med hverandre kort tid før bilene møttes.

Drapet skjedde omtrent klokken 23.50, ifølge tiltalen. Kara ble skutt i hodet og erklært død på stedet.

Etter drapet mener påtalemyndigheten at skytteren løp fra stedet, mens bilen han ankom i, ble stående igjen.

Sent neste kveld ble han hentet hjemme av to menn og kjørt til bussterminalen i Gøteborg, mener politiet. De to mennene ble senere pågrepet og er tiltalt for bevispåvirkning.

– Hvordan skal dere bevise dette?

– Vi har forklaringer fra vitner og tekniske bevis. Det er teletrafikk, samt kameraer som har fanget opp enkelte bevegelser, sier statsadvokat Schei.

– Fremstår planlagt

I tillegg til drap er 21-åringen tiltalt for kroppsskade og trusler mot Karas kamerat, som ble stukket med en kniv under basketaket. Dette nekter han straffskyld for.

Kameraten ble skrevet ut av sykehus etter to dager. Han fikk et dypt kutt under øyet, samt kutt i låret og skulderen. Dessuten ble han ifølge politiet truet med skytevåpenet flere ganger.

Politiet har hele tiden knyttet drapet til en konflikt i gjengmiljøet på Holmlia og Mortensrud i Oslo. Det er likevel ingen holdepunkter for å si at Halil Kara var en sentral figur i noe gjengmiljø.

Heller ikke den drapstiltalte 21-åringen fremstår som en innflytelsesrik person i gjengmiljøet.

– Hvorfor knytter dere da saken til en gjengkonflikt?

– Andre opplysninger i saken gjør at vi oppfatter dette som et utslag av en eller annen form for rivalisering eller gjengkonflikt, men vi kommer ikke til bunns i detaljene, sier Schei.

– Har dere en formening om hvorfor Kara ble skutt?

– Nei, vi ser ingen klar foranledning til drapet eller årsak til at han skulle bli skutt. Men måten drapet er gjort på, fremstår planlagt. Det fremstår som en aksjon, sier han.

Utfordrende miljø

Ytterligere tre menn knyttet til gjengmiljøet har vært siktet i saken. For alle de tre er saken henlagt på bevisets stilling.

– Er det utfordrende å avhøre de involverte som følge av kodeksen i gjengmiljøet om ikke å snakke med politiet?

– Ja, det har det vært. De andre som var på stedet, har forklart seg. Vi har også noen vitner til hendelsen fra husene omkring åstedet. Men de involverte har i liten grad forklart seg for politiet, sier Schei.

MINNES: Mange la ned blomster og lys på åstedet for å minnes Halil Kara (21) . Foto: Mathias Ogre / TV 2

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer en av de to mennene som er tiltalt for medvirkning til drap.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han var ikke i Prinsdal på drapstidspunktet, sier Bratlien til TV 2.

I tillegg er klienten hans tiltalt for oppbevaring av skytevåpen i noen dager før og etter drapet, noe han erkjenner straffskyld for. Det er ikke snakk om drapsvåpenet.