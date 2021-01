Dette bør forbundet gjør for å løse korona-floken

Den siste uken har det være mange spennende matcher, og det er nå jevnt og tett både i topp og bunn av tabellen. Lykken skal som kjent ikke vare evig, og i går kom beskjeden om at Fjordkraft-ligaen nok en gang var rammet av korona. Sparta er rammet igjen, og Stjernen har også flere positive tester. Det fører til at begge disse lagene nå er ute, samt at Storhamar og Manglerud Star er i karantene.

Det viktigste er selvfølgelig at de smittede blir friske og ikke får senskader, men det er allikevel andre utfordringer knyttet til disse smitteutbruddene som må håndteres. Med fire av ti lag ute på ubestemt tid blir det vanskelig for forbundet og klubbene å få gjennomført årets serie. Det er allerede et meget hektisk og komprimert kampprogram, og det blir vanskeligere og vanskeligere å finne tid til kampene ettersom det blir færre datoer igjen å velge mellom.

Assisterende generalsekretær i Ishockeyforbundet, Kristoffer Holm, har sagt at det kan være aktuelt å droppe all landslagsaktivitet i februar for å gjennomføre seriekamper.

Det er bare å vedta med en gang, så man får frigjort datoene til seriekamper.

Nå har vi havnet i en situasjon hvor to av lagene er i karantene for andre gang. MS hadde nesten tatt igjen de utsatte kampene, men for Sparta begynner det å bli kritisk med tanke på gjennomføringen. For klubbene er det økonomisk viktig å få gjennomført så mange kamper av seriespillet som mulig på grunn av kompensasjonsordningen.

Gjennomførte kamper får inntil 70 prosent av bortfallet av inntekter dekket, avlyste kamper får kun inntil 50 prosent.

I år kan man for første gang si at serien er viktigere enn sluttspillet.

Det er større å vinne NM-gull enn seriegull, men i en tid hvor mange klubber er hardt presset økonomisk er seriekampene en sikker inntektskilde, mens sluttspillet kun gir inntekter så lenge man er med. Skulle man gå tom for ledige spilledatoer frem til 13. mars, mener jeg man må kutte ned på antall kamper i sluttspillet, slik at serien kan gjennomføres. Både best av fem og best av tre er mulig, selv om de fleste hockeyspillere drømmer om å få avgjøre i kamp sju.