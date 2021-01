TV 2-profil: – Det har virkelig gått nedover de siste månedene

For snart ett år siden, 11. januar 2020, kom Espen Fivelands tredje datter, Agnes, til verden. Påfølgende høst hadde programlederen pappapermisjon, og onsdag 6. januar var Fiveland tilbake i God morgen Norge.

PAPPAPERM: Espen Fiveland har kost seg i permisjon med datteren Agnes. Foto: Privat

– Det er deilig å være i permisjon og jeg har kost meg med lille Agnes, men det er litt ensformig i disse koronatider. Noe av det jeg har gledet meg mest til med å komme tilbake på jobb er maten til Wenche, sier Espen med et lurt smil.

Se hele praten med Espen Fiveland i saken.

– Var på tide å flytte henne på sykehjem

Det er ikke bare pappapermisjonen som har gjort høsten spesiell for 46-åringen. Den har vært preget av sykdom hos nærmeste familie.

– For syv år siden ble moren min diagnostisert med demens. Fra dag én var det viktig for henne å være åpen om sykdommen, som har utviklet seg sent. Men de siste månedene har det virkelig gått nedover.

I jula forverret sykdommen seg kraftig, og Espen fikk den tunge oppgaven med å kjøre henne på sykehjemmet.

– Demensen har virkelig tatt overhånd. Nå var det på tide at hun flyttet inn på sykehjemmet Jonsokberget på Jørpeland.

– Jeg vet hun får det godt der



Espen er imponert over profesjonaliteten og varmen på sykehjemmet, som trolig er årsaken til at moren smilte og ble komfortabel med det samme hun kom dit.

– Jeg vet hun får det godt der. Hun har fått med ting hjemmefra som minner henne om oss, som bilder, forteller han.

SKYPE: Familien til Espen i Oslo har Skypet mye med hans mor og far på Jørpeland. Foto: Privat

Bildene har tidligere hengt på veggen hjemme hos moren, som gjør at hun husker familien.

– Når jeg besøker henne husker hun meg sånn noenlunde – etter en stund.

Minner er også viktig for Espen, og mange av luktene på kjøkkenet til Wenche minner han om moren.

– Mamma har alltid vært flink til å lage mat. Lukten av røkt kolje og torsk, minner meg veldig om min mor – for akkurat det var hun veldig god på, forteller han med et varmt smil om munnen.