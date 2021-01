Bodø velger annen strategi: Her får Kine (44) vaksinen først

– Det er viktig at vi kommer i gang med vaksineringen, både for de mest sårbare, men også for kritisk helsepersonell, sier Kalstad til TV 2.

Klokken 10 var hun den første som fikk koronavaksine i Bodø kommune.

Kommunene kan etter nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet gi 20 prosent av alle dosene til helsepersonell, resten til sykehjemsbeboere.

Kalstad er fastlege og jobber ved legevakta i Bodø, og ved luftveislegevakta.

Beskytte pasientene

FØRST: Kine var den første som fikk koronavaksine i Bodø. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hun faller dermed under kategorien kritisk helsepersonell.

– Retningslinjene ble endret, og da tenker jeg at det er viktig at vi som helsepersonell går foran og viser at vi oppfordrer andre å ta vaksinen, sier Kalstad.

I fram til slutten av desember var det tiltenkt at bare sykehjemsbeboere skulle få vaksine, men så endret FHI praksis på grunn av betydelig fare for økt smitte de nærmeste ukene.

Hva tenker du om at du trolig er den yngste i Norge som får vaksinen?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Vaksinen tar jeg ikke først og fremst for min egen del, men beskytte de mest sårbare i samfunnet og unngå at det jeg er smittekilde til pasientene mine og deres pårørende, sier Kalstad.

Gjør som FHI sier

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø sier til TV 2 at de skal vaksinere noen få helsepersonell onsdag, resten av dosene går til sykehjemsbeboere.

I uke 1 har kommunen fått 180 doser.

– Kine får vaksinen fordi hun er fastlege og går i legevakttjeneste. Dermed er hun en gruppe helsepersonell vi ønsker å prioritere. Vi følger tilrådningene som FHI har satt, sier Hagen.

Han sier at Kalstad egentlig skulle vaksineres samtidig som en sykehjemsbeboer, men det ønsket ikke beboeren.

Det er 370 000 helsepersonell i landet, ifølge FHI. Det er foreløpig ikke nok vaksiner til alle dem på nåværende tidspunkt, og det må dermed gjøres prioriteringer.

FHI skriver på sine nettsider at de har hatt dialog med og fått innspill fra både Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, KS og de regionale helseforetakene om hva slags helsepersonell som bør prioriteres først.