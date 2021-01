Demokratene tar senatet – men det er ikke sikkert at Biden får det lett av den grunn

Valget i Georgia gir demokratene kontroll over senatet, og dermed kongressen, men det er ikke sikkert Joe Biden kan gjøre som han vil av den grunn.

Spesialvalget i Georgia ble en triller, men tidlig onsdag morgen mener TV 2 at resultatet er sikkert: Demokratene Jon Ossoff og Raphael Warnock tar hvert sitt sete i senatet.

Det vil bety at senatet vil være delt på midten, med 50 demokrater og 50 republikanere.

– Dette gikk som vi trodde. Det ble 2-0, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

I utgangspunktet betyr seieren at kommende president Joe Biden vil ha langt større gjennomslagskraft enn om republikanerne hadde fortsatt å holde kontroll over viktige avstemminger i senatet. Likevel er det ikke gitt at Biden får det som han vil.

Motstand fra venstre

Når demokratene nå holder Det hvite hus, senatet og Representantenes hus, kan man tenke at Joe Biden vil kunne få nesten fritt leide til å gjennomføre sin politikk. Det er det derimot ingen automatikk i.

– Det er liten tvil om at dette gjør dette lettere for Biden å regjere. Men vi skal ikke glemme at han får motstand fra demokratene også. Nå får han kjempe mot sitt eget parti, sier Bergesen.

Mens republikanerne har tradisjon for tross heftige debatter å stemme etter partilinjene, har demokratene større grad av uenighet innad i sitt eget parti.

Nå vil demokrater som ligger i den konservative enden av skalaen få betydelig større makt.

– Det er mange på venstresiden som vil Biden han motstand. Det er ikke gitt at han får med seg alle, sier Bergesen.

Harris blir viktig

TV 2s ekspert Hans Olav Lahlum mener også at det nå sitter demokrater i senatet som vil få langt større gjennomslag, i og med at de blir sittende på vippen.

Senatet har de senere årene vært polarisert, og avstemminger har gått langs partilinjene. Når fordelingen nå er 50-50 vil konservative demokrater ha langt mer makt. Lahlum trekker frem den konservative senatoren Joe Manchin fra West Virginia som et eksempel.

– Manchin vil få mye makt. Vi har jo flere sentrumsorienterte demokrater, som Angus King, som vil kunne gå imot Biden, sier Lahlum.

NØKKELROLLE: Kommende visepresident Kamala Harris vil kunne avgjøre flere avstemminger som visepresident. Foto: Mike Segar

Samtidig trekker han frem at kommende visepresident Kamala Harris nå vil få en langt viktigere rolle enn det en visepresident vanligvis har.

– Det kan bli mange situasjoner der Harris må gå inn i senatet, og avgjøre avstemmingen, sier Lahlum.

Om avstemmingen i senatet er uavgjort, er det visepresidenten som avgjør. Med andre ord vil Harris kunne ha siste ord i flere viktige beslutninger.

– Harris være tettere på kongressen enn det en visepresident vanligvis må være, og vil kunne få mye oppmerksomhet fra dette, sier Lahlum.