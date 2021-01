Kanye og Kim går mot skilsmisse

Etter seks år som mann og kone, nærmer det seg slutten for et av USAs mest omtalte stjernepar.

Det skriver amerikanske medier som ENews, People og TMZ onsdag.

Det var i 2012 at reality-stjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West annonserte at de var et par. To år senere giftet de seg i en ekstravagant seremoni i Italia.

De amerikanske mediene skriver at ekteskapet har trøblet lenge, og at det nå går mot slutten. Kilder ENews har snakket med skriver at Kardashian foreløpig ikke har søkt om å skilles.

– Det har kommet til det punktet hvor de ikke har tilbragt tid sammen som et gift par på flere måneder. De har sett hverandre av hensyn til barna, men de har bodd hver for seg, sier vedkommende til TV-kanalen.

Stjerneparet har de fire barna North, (7) Saint (5), Chicago (2) og Psalm (1,5) år sammen. De to siste barna ble født ved hjelp av surrogatmor.

Magasinet People skriver at paret går til rådgiving, og at de ikke har gitt opp ekteskapet riktig enda.

– De har jobbet med ekteskapet i lang tid, men de har ikke tatt en endelig avgjørelse enda, sier en kilde til magasinet.

I fjor annonserte Kim Kardashian og resten av familien at den kommende sesongen av reality-serien «Keeping up with The Kardashians» blir den siste. Serien gikk på lufta i 2007, og gjennom 18 sesonger har en hel verden fulgt med på den verdenskjente familiens opp- og nedturer.

Bryllupet mellom Kim Kardashian og Kanye West i 2014 fikk også mye plass i serien.