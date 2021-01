Dr. Dre (55) innlagt på sykehus

Dr. Dre, som opprinnelig heter André Romelle Young, delte tidlig onsdag morgen norsk tid at han var sykehusinnlagt.

I meldingen takker han familien, venner og fans for all støtte den siste tiden.

«Jeg føler meg bra og får strålende behandling av det medisinske teamet. Jeg kommer snart til å bli utskrevet, og kan dra hjem igjen», skriver Dre, før han hyller legene ved Cedars-Sinai Medical Center hvor han er innlagt.

Rapperen oppgir ikke grunnen for sykehusinnleggelsen, men ifølge det amerikanske kjendisnettstedet TMZ skal 55-åringen ha hatt en utposning på en pulsåre i hjernen, på engelsk kalt «brain aneurysm».

Aneurisme på norsk er en utposning i en pulsåre i hodet. Dersom denne sprekker vil man få hjernehinneblødning.

Hiphop-legende

Dr. Dre ble for alvor kjent da han på 80-tallet var én av fem medlemmer i gruppa N.W.A (Niggas With Attitude), sammen med Ice Cube, MC Ren, DJ Yella og Eazy E.

I 2015 kom den biografiske filmen «Staight Outta Compton» som omhandler de fem rappernes opp- og nedturer, og hvordan musikken de lagde skapte store endringer i samfunnet.

55-åringen dannet i 1991 plateselskapet Death Row Records sammen med Suge Knight. I stallen hadde de store navn som Tupac Shakur og Snoop Dogg.

I senere år har han tjent seg søkkrik på hodetelefoner, og solgte firmaet «Beats» i 2014 til Apple for svimlende 22 milliarder norske kroner.

Dr. Dre signerte Eminem til sitt plateselskap Aftermath Entertainment i 1998, og ga ut suksessalbumet «The Slim Shady LP» året etter. Her er begge sammen med 50 cent. Foto: Ramin Talaie/AP Photo

Skilsmisse

Dre og kona Nicole Young (51) har vært gift siden 1996, men i sommer søkte hun om skilsmisse fra rapperen.

Ifølge TMZ krever hun over 16 millioner norske kroner månedlig fra Dre som midlertidig ektefellestøtte – og over 42 millioner norske kroner for å kunne betale advokaten.