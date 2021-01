2020 ble et svært spesielt år for det norske bilmarkedet. Overgangen til elbiler og korona-nedstengningen påvirket mye. Helt nye bilmerker kom inn. Noen av de tradisjonelle økte salget kraftig – mens andre mistet markedsandeler.

Det som lenge så ut til å bli et svakt år totalt sett, fikk en voldsom boost i desember. Da ble det registrert over 20.000 nye biler, det høyeste månedstallet noensinne.

Dermed endte salget i 2020 på 141.412 nye personbiler. Det er riktignok en liten nedgang fra 2019 (0,7 prosent), men mye, mye bedre enn de fleste så for seg da korona-krisen preget Norge som verst.

Dobling - og halvering

Det var de overordnede tallene. Men hvordan gikk det egentlig med de enkelte bilmerkene? Det har vi svaret på nå. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har nemlig publisert sin 2020-statistikk. Og den inneholder mange interessante tall.

For eksempel at 11 bilmerker økte salget sitt i fjor. Ett av dem hadde mer enn en dobling. To nye merker kom inn på topp 20 i fjor. Og et høyprofilert elbilmerke mistet over halvparten av salget, til tross for en knallsterk innspurt på 2020.

Én ting til? Jo, at det er merkene som tilbyr elbil som gjør det bra i Norge. De andre sliter. Men det er vel neppe noen overraskelse...

Voldsom innspurt: Slik kuppet Tesla nyttårsfesten

Ingen over, ingen ved siden. Audi e-tron ble Norges suverent mest solgte bil i 2020. Den bidro også til å gi Audi som merke en historisk sterk plassering.

Nummer én økte salget

Audi hadde Norges mest solgte bilmodell i fjor, med sin elektriske SUV e-tron. Men det holdt ikke til å ta merketittelen. Den gikk nemlig (igjen) til Volkswagen.

Sterkt salg av e-Golf og så noen gode måneder med nykommeren ID.3 i høst bidro til at VW klarte å øke salget med 1,7 prosent i fjor. De endte totalt på 19.273 biler, med det en markedsandel på 13,6 prosent.

At Toyota er på andreplass, kommer ikke som noen stor overraskelse. 12.882 nordmenn kjøpte ny Toyota i fjor, det var en nedgang på 13,5 prosent fra 2019.

Derfor forsvant e-Golf fra markedet

VW ID.3 hadde en litt humpete start i Norge, den endte til slutt på tredjeplass blant de mest solgte bilmodellene.

Volvo vil øke

På tredjeplass kommer så Audi som hadde tidenes salgsår i Norge. Aldri før har de klart å selge mer enn 10.000 biler her hjemme, i fjor endte de på 10.269. Det var en økning på solide 38,9 prosent fra året før.

BMW har mange sterke salgsår bak seg i Norge nå. Det endte bra i fjor også. Tross en liten nedgang (6,8 prosent) tok de fjerdeplassen, med totalt 9.625 biler.

Ganske stabilt er det også hos Volvo på femteplass. 9.412 biler er ned 6,4 prosent. Men her skal vi også ta med oss at Volvo har en betydelig ordrereserve i elektriske XC40. Biler som er bestilt og som skal leveres ut i 2021.

Volvo XC40 i elektrisk utgave kom til Norge sent i 2020. Drøyt 1.100 eksemplarer ble registrert - i år blir det betydelig flere.

Mer enn dobling

Så kommer vi til et merke som rygget kraftig tilbake i fjor. Tesla endte på minus 53,5 prosent. 8.737 biler ble utlevert, mot nesten 19.000 i 2019. En voldsom sluttspurt for Model 3 reddet noe, men langt fra alt.

En utfordring for Tesla i fjor var at salget av Model S og Model X omtrent stoppet opp. Flere nye konkurrenter har kommet til, det har Tesla fått merke. Vi tipper mange hos Tesla gleder seg stort til Model Y kommer, senere i år.

På syvendeplass finner vi så et merke som kan se tilbake på 2020 med stor glede. Mercedes mer enn doblet salget sitt, med en økning på hele 132,2 prosent. De siste årene har vært litt berg-og-dalbane for stjernemerket her hjemme. Attraktive modeller har kommet og forsvunnet igjen. I fjor fikk de endelig fart på utleveringene av elektriske EQC, samtidig som en rekke nye og ladbare hybrider ble lansert. Dermed endte det på solide 7.808 biler.

Den skiller seg ut fra alle de andre på bestselgerlisten

Utleveringene av Mercedes EQC har vært preget av en god del forsinkelser. Men i 2020 fikk mange norske kunder bilene sine.

Leaf sto for nesten alt salget

Hyundai tar plass åtte. 7.627 biler er en økning på 2,7 prosent fra året før. Skoda er på niende. 7.204 biler er en oppgang på 3 prosent. Og her må vi legge til at flesteparten av disse bilene har god, "gammeldags" fossilmotor, bensin eller diesel. Skoda er det merket som lyktes best med å selge slike biler også i fjor.

Tiendeplassen går så til Nissan. 6.059 biler er ned 20 prosent fra året før. Og interessant å legge merke til: Over 5.200 av disse er av én modell: Nemlig Leaf. Nissan har elektrisk SUV på gang, den kan komme til å løfte salget betydelig.

Debuterte med et smell

Rett utenfor topp 10 finner vi først Peugeot som hadde et svært bra år i Norge i fjor. Salget økte med hele 52,2 prosent. 5.633 nordmenn ble eier av en ny Peugeot.

Opptur var det også for Kia på 12. plass. 4.168 biler kom etter en økning på 24,7 prosent.

På plass 13 er så et merke som debuterte med et smell i fjor. MG fikk en knallstart på comebacket som kinesisk elbil-merke. 3.720 biler ble utlevert i fjor, med det legger MG mange etablerte bilmerker bak seg på denne oversikten.

MG rakk forresten også å registrere tre biler på norske skilter i 2019, før lanseringen var i gang. Tar vi med dem i beregningen, ble økningen i fjor på formidable 123.900 prosent (!).

Her fikk vi kjøre MG ZS for aller første gang

Importøren gikk opprinnelig ut med et mål om selge 2.000 eksemplarer av MG ZS i fjor. De endte på nesten det dobbelte til slutt.

Polestar-debut

Videre nedover på listen registrerer vi at Mitsubishi rygget kraftig tilbake i fjor, minus 38,6 prosent. Ford hadde også et historisk dårlig personbilår i Norge. 3.248 biler sendte dem ned på 15. plass. Det bildet kommer elbilen Mustang Mach-E garantert til å endre i år.

Polestar debuterte på 18. plass, 2.838 eksemplarer solgte og leverte de ut av sin 2. Renault klarte seg bra med en oppgang på 10 prosent og 2.702 biler totalt. Mens Opel akkurat klarte å holde seg inne på topp 20, tross en tilbakegang på 20,9 prosent.

Mer om bilsalget: Her er de 20 mest solgte modellene i 2020

Topp 20: Slik gikk det med bilmerkene i 2020

Tabell og statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

