Fotballryktene: – Özils Arsenal-mareritt kan gå mot slutten

Mens Joshua King kan være på vei tilbake til Premier League. Få dagens rykter her!

Mesut Özil er fullstendig ute i kulden i Arsenal og veien tilbake til Mikel Artetas lag virker lang. Nå skriver Football London at Özil, som ikke har spilt kamp siden mars, kan ha funnet seg en vei ut av marerittet i London. DC United i amerikanske MLS er i samtaler med tyskeren og skal ha tilbudt en attraktiv pakke som også inkluderer en utvidelse av hans egen merkevare i statene. Blant annet skal Özils kaffemerke benyttes på lagets hjemmearena. Agent Dr. Erkut Sogut, som representerer Özil, var også med på å sende Wayne Rooney til klubben i 2018.

Alexandre Lacazette skal ifølge The Sun har fått beskjed av Arsenal om å avvente kontraktsforhandlinger til sommeren. Den franske spissen har 18 måneder igjen av den nåværende avtalen med Gunners, som må bestemme seg snart for at ikke 30-åringen skal forsvinne på billigsalg.

West Ham har fremdeles Joshua King som sitt hovedmål i overgangsvinduet. Den norske spissen ble forsøkt hentet i sommer, men da fikk London-klubben avslag av Bournemouth. Nå skriver Daily Star at West Ham vurderer å hente tidligere Southampton-spiss Graziano Pellè dersom en King-overgang ikke går i boks. Pellè har nylig forlatt Shandong Luneng.

CBS skriver at Manchester United kommer til å få kamp fra Atlanta United om ecuadorianeren Moises Caicedo, som spiller i Independiente del Valle.

Ifølge Sky Sports venter hele fire klubber på om Manchester United bestemmer seg for å låne ut unggutten Brandon Williams i januar. Blant de interesserte er Southampton og Bayer Leverkusen.

Sky Sports skriver at Pep Guardiola føler seg trygg på at Kevin De Bruyne kommer til å forlenge avtalen med Manchester City selv om det tidligere denne uken kom rapporter om at belgieren var misfornøyd med tilbudet de lyseblå la på bordet.

– Jeg er ikke bekymret, men til sjuende og sist er det hans avgjørelse. Forhåpentligvis kommer det til å ende bra, sier Guardiola.

Daily Mail hevder at Mauricio Pochettino ønsker å gjenforenes med Christian Eriksen i PSG. Dansken har ikke klart å etablere seg i Inter-laget til Antonio Conte.

Sky Sports skriver at tyrkiske Trabzonspor ønsker å hente Danny Rose fra Tottenham. Backen kom ikke med i Spurs-troppen i Premier League denne sesongen.

Juventus har bestemt seg for å rette fokuset mot andre mål en Olivier Giroud. Mirror melder at Chelsea skal ha avslått tilbudet om å selge franskmannen, som står uten kontrakt til sommeren, allerede i januar.

Sergio Ramos skal ifølge Marca ha takket nei til et tilbud fra Real Madrid om ett års forlengelse av kontrakten. Kapteinen ønsker seg en toårskontrakt og står nå fritt til å snakke med andre klubber ettersom hans nåværende avtale går ut til sommeren.